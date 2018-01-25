Дистрибьютор REDMOND требует разобраться в обвинениях по недоплате налогов

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в отношении компании "Технопоиск", разработчика решений "умного дома" и дистрибьютора REDMOND в России. В конце ноября помещена под домашний арест генеральный директор "Технопоиска" Диана Желяскова. Незадолго до этих событий между собственниками бизнеса разгорелся конфликт, который и стал поворотным моментом в истории компании.

Разногласия между совладельцами компании начались после смерти в 2016 году одного из партнеров — Максима Агеенко. Его наследники заявили свои права на складской комплекс стоимостью более 1 млрд рублей, находящийся в собственности компании, принадлежащей Желясковой. В свою очередь, два других совладельца "Технопоиска", Диана Желяскова и Андрей Синявин, с претензиями наследников покойного партнера не согласны и считают их неправомерными.

В мае 2017 года Следственное управление Кировского района Санкт-Петербурга по заявлению наследников и их юристов возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество". Спустя некоторое время, в июне, МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу вынесла в отношении "Технопоиска" решение о привлечении к ответственности за уклонение от уплаты налогов в размере 2 млрд рублей.

Руководство и юристы компании заявляют, что в действиях налогового органа есть нарушения. Так, по мнению юристов "Технопоиска", при установлении размера задолженности по налогу на прибыль МИФНС применяла сомнительный метод определения налоговой базы. К расчетам были приняты лишь документы, подтверждающие факты закупки товаров, причем общим итогом за весь проверяемый период (с 2012 по 2014 гг.). В то же время данные из документации по дальнейшей реализации приобретенной продукции в расчетах проигнорированы, из чего следует, что прибыль МИФНС почему-то так и не учла.

Суд счел доводы представителей компании обоснованными, и в октябре 2017 года приостановил действие решения налогового органа до выяснения всех обстоятельств. Но сотрудники "Технопоиска" отмечают, что давление со стороны следственных органов на компанию продолжилось. Несколько раз проводились обыски не только в офисах, но и в квартирах менеджеров компании. При этом изъята и до сих пор не возвращена техника (в том числе серверы), оборудование, личная электроника сотрудников.

Андрей Синявин подчеркивает: "Создаётся впечатление, что компанию намеренно "душат" — вероятно, в интересах третьих лиц, чья цель — давление на совладельцев предприятия".

Картину дополняют заявления Алексея Белкина, адвоката семьи Агеенко, о том, что обвинения в неуплате налогов — результат следственных действий по делу, инициированному наследниками. Что примечательно — ранее Белкин служил старшим следователем в том самом подразделении, которое проводило обыски в "Технопоиске". В 2012 году его признали виновным по уголовному делу, и он лишился права работать в органах.

В компании верят в благоприятный исход событий: "Мы надеемся, что необоснованные претензии налоговых органов к "Технопоиску" будут сняты. Обоснованные мы удовлетворим за счет имущества компании, если потребуется. А компания продолжит свою активную деятельность по внедрению инновационных разработок".

"Технопоиск", помимо дистрибуции, занимается созданием решений "умного дома" совместно с сингапурским разработчиком Ready for Sky. Стараниями "Технопоиска" Россия стала первым рынком, где начались массовые продажи умной (управляемой со смартфона) мелкой бытовой техники. А к концу 2017 года Россия вышла на лидирующие позиции в мире по объёму продаж "умной" мелкой бытовой техники на душу населения. По данным дистрибьютора, в России продано более 1,3 млн единиц бытовых смарт-приборов REDMOND: умных мультиварок, чайников, обогревателей, водонагревателей, кофеварок и других устройств. Из-за кризисной ситуации компания заявила о переносе части проектов на 2019 год. Остаётся надеяться, что проблемы у разработчика не скажутся на лидерских позициях России в перспективной отрасли мирового ИТ-рынка.