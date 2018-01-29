Центр корейской медицины на ОИ-2018 в Пхёнчхане предоставит медуслуги делегациям СМИ

ПХЁНЧХАН (PYEONGCHANG), Южная Корея, 29 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Южнокорейское Министерство здравоохранения и социального обеспечения совместно с Корейским институтом развития медико-фармацевтической промышленности открыли в медиа-деревне Каннын Центр корейской медицины. Задача нового центра - оказывать медицинскую помощь и поддерживать здоровье международных репортёров и журналистов, приехавших в Пхёнчхан, дабы освещать ход Зимних Олимпийских игр-2018.
Центр корейской медицины открылся в медиа-деревне Каннын с целью укрепления здоровья спортсменов и представителей СМИ в ходе Зимней Олимпиады-2018 путём предоставления им консультаций и различных лечебных процедур традиционной корейской медицины.
Центр расположен в самом «сердце» деревни - всего в нескольких шагах от главной столовой для прессы, центра регистрации в аэропорту и рабочей станции NBC. Специальный веб-сайт позволяет пациентам с легкостью записываться на различные процедуры в удобное для них время.
Услуги пациентам центра будут предоставлять врачи из 13 лучших больниц и клиник традиционной корейской медицины. В выходные дни все желающие смогут пройти специализированные процедуры - например, по предотвращению выпадения волос, уходу за кожей и т.д.
Biplane Clinic, Больница корейской медицины Чунъён (Chung Yeon Korean Medicine Hospital), Медицинский центр Университета Донгук (Dongguk University Medical Center), Больница корейской медицины Донгшин (Dongshin Korean Medicine Hospital), Haedrin Korean Medicine, Центр восточной медицины Часэн (Jaseng Hospital of Korean Medicine), Jewon Korean Medicine Clinic, Больница корейской медицины при Университете Кёнхи (Kyung Hee University Korean Medicine Hospital), Больница Университа Кёнхи в Кандонгу (Kyung Hee University Hospital at Gangdong), Клиника корейской медицины Ли Мун Вон (Lee Moon Won Korean Medicine Clinic), Национальный медицинский центр (National Medical Center), She's Women Clinic, Sol Hospital of Korean Medicine
Марк Келли (Marc Kelly), зарубежный корреспондент, работающий в медиа-деревне Каннын, обратился в Центр корейской медицины с жалобами на боль в шее и спине, появившуюся в ходе съёмок репортажей о подготовке к Зимним Олимпийским играм. После консультации врача Марк прошёл процедуры иглоукалывания и мануальной терапии чуна, оказавшиеся чрезвычайно эффективными в его случае. Выражая своё восхищение чудодейственными свойствами корейской медицины, он отметил: "Мне не просто прописали обезболивающие препараты и физиотерапию. Мой визит в центр сопровождался крайне тщательным осмотром и точной диагностикой, а прописанные мне процедуры и лекарственные средства в полной мере соответствовали особенностям моей комплекции. Я очень впечатлён".
Центр корейской медицины является одним из самых уникальных учреждений на проходящей в этом году Зимней Олимпиаде, и каждому члену делегаций зарубежных СМИ следует заглянуть сюда хотя бы раз.
Как отметил чиновник из Министерства здравоохранения и социального обеспечения: «Центр корейской медицины позволяет нам с готовностью предоставлять медицинские услуги сотрудникам средств масс-медиа, которым предстоят долгие рабочие дни на Олимпиаде». Он также добавил: «Мы будем делать всё возможное, дабы представители прессы оставались в добром здравии, и консультации наших специалистов, процедуры и лекарственные настои традиционной корейской медицины позволят оградить их от негативных последствий зимних морозов».
Центр корейской медицины на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане будет работать ежедневно с 7:00 до 19:00 на протяжении 42 дней - с 15 января до дня закрытия Олимпиады 25 февраля.
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