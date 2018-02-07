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ZTE представляет первое в мире решение для сетевого сегментирования 5G E2E

Пресс-релизы
7 февраля, 17:39 UTC+3

Создание нового формата для управления сегментированием

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 7 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, представила первое в мире решение для сетевого сегментирования 5G E2E.

Выпуск этого решения способствует повышению технологической зрелости систем 5G для их последующего  коммерческого внедрения, формирует прочный фундамент для нового подхода в управлении  сегментированными сетями 5G, создает базу  для продвижения сетевого сегментирования как сервиса (NSaaS) и стимулирует непрерывный процесс создания прикладных инноваций 5G для вертикальных индустрий.

Спектр сервисов с использованием технологии 5G, которая является ключевой технологией и основой для модернизации существующей инфраструктуры, активно расширяется, переходя от исключительно мобильных коммуникаций к повсеместным универсальным подключениям и различным сценариям прикладного применения. Сеть 5G должна поддерживать сценарии для различных соглашений об уровне предоставления услуги (SLA). Кроме этого, в унифицированной сетевой архитектуре 5G допускается сосуществование различных бизнес-моделей.

Решение для сетевого сегментирования 5G E2E обеспечивает цифровую трансформацию сетей с использованием технологии 5G.  Такой подход способствует гибкому разделению физической сети на многочисленные виртуализированные сетевые сегменты для адаптации к потребностям различных отраслевых сервисов – отраслевого управления, автоматического управления транспортом, интеллектуальных энергосетей, телемедицины и т.д.

Решение ZTE обладает такими характеристиками, как гибкость в разработке,  интеллектуальность, открытость, и представляет собой комплексное облачное решение для сегментирования сетей 5G для уровней RAN, ядра сети и опорной сети. В основе решения лежит передовая микросервисная архитектура, а также принцип конвергенции унифицированного воздушного интерфейса, виртуализированного ядра сети и опорной сети на базе SDN.

Данное решение поддерживает управление жизненным циклом комплексных сетевых сегментов посредством интеллектуальной системы управления и оркестрации. Разработка, ориентированная на заданные сервисы, также обеспечивает возможность пользовательской настройки сетевых сегментов и конфигурирование в режиме реального времени. Решение включает процессор обработки политик на базе технологий искусственного интеллекта, позволяющий оптимизировать интеллектуальное функционирование и предоставление сервисов на сети 5G.  

"Являясь мировым лидером в сфере 5G, компания ZTE непрерывно создает инновации для сетей нового поколения. Релиз решения для сетевого сегментирования 5G E2E является ключевым шагом на пути к коммерциализации 5G. Эта разработка не только предоставляет передовой отраслевой метод внедрения сетевых сегментов, но и превращает такие сегменты в функциональный и ценный продукт для вертикальных отраслей, символизируя наступление нового этапа в сетевом сегментировании 5G, - отметил Ю Янь (You Yan), вице-президент ZTE Corporation. - Наша компания предпринимает активные попытки для стимулирования интеграции 5G в вертикальные отрасли, содействует массовому внедрению инноваций, обеспечивает реализацию преимуществ  5G для общества и рынка и создаёт экосистему цифровой экономики".

О компании ZTE Corporation

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н:  0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ruwww.zte.com.cn.

Media Contacts:

Margaret Ma 
ZTE Corporation 
Tel: +86 755 26775189  
Email: ma.gaili@zte.com.cn

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