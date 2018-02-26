Infortrend преодолевает барьеры производительности в сфере медиа и развлечений

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 26 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) выпустила обновление встроенного программного обеспечения для хранилища данных EonStor DS 4000 Gen2 SAN, повышающее общую пропускную способность для решений в сфере медиа и развлечений. Оснащённая функциями оптимизации AV (аудио/видео) и созданная с целью повышения производительности медийных приложений и многоканального стриминга, хранилище данных DS 4000 предоставляет производительность и надёжность, необходимые для условий обработки медийного контента в форматах от HD до 4K и выше.

Клиенты могут с гибкостью устанавливать одиночные или двойные контроллеры в зависимости от своих требований к доступности информации и бюджетных соображений. Оба типа конфигурации гарантируют оптимизированный процесс управления - как при редактировании медийного контента, так и при его воспроизведении. Для удовлетворения потребностей высокой доступности данных модель EonStor DS 4024 с 24 дисками NL-SAS, хост-интерфейсами FC 16 Гб/с и функцией Symmetric Active/Active обеспечивает абсолютно стабильные параметры последовательного считывания и записи на уровне 3 600 Мб/с для реальной производительности 4K или 5K. Более бюджетное решение в конфигурации с одиночным контроллером модель EonStor DS 4016 с 16 дисками NL-SAS и интерфейсами SAS 12 Гб/с гарантирует стабильное последовательное считывание и запись на уровне 2 600 Мб/с для надлежащей производительности приложений HD, 2K или 4K.

Благодаря функции оптимизации AV, DS 4000 способен интеллектуально выявлять и заранее загружать необходимые медийные данные, предоставляя стабильно высокую пропускную способность без пропуска кадров и гарантируя незамедлительное реагирование дисков на каждый запрос ввода/вывода для безупречных показателей управляемости при редактировании медиа-данных или их воспроизведении. Кроме того, DS 4000 с интегрированным 4U60-отсековым расширительным корпусом поддерживает до 4 ПБ памяти, а этого более чем достаточно для сохранения и потоковой трансляции всех аудио- и видеофайлов.

Старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao) прокомментировал: "Мы стремимся постоянно совершенствоваться и предоставлять нашим клиентам только лучшие продукты. Благодаря оптимизации AV и достигнутым нами отличным результатам, инновации Infortrend помогают создателям и владельцам медийного контента успешно функционировать в быстро развивающейся сфере медиа и развлечений".

О компании Infortrend

IКомпания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc., Уилсон Сун (Wilson Sung), Тел.: +886-2-2226-0126 8300, Email: wilson.sung@infortrend.com, или sales.ru@infortrend.com