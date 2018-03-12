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Важная информация о безопасности веломобилей Kettcar с пневматическими шинами

Пресс-релизы
12 марта, 11:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЭНСЕ-ПАРСИТ (ENSE-PARSIT), Германия, March 12, 2018/PRNewswire/ -- Веломобили Kettcar пользуются большой популярностью у детей. Дабы гарантировать их абсолютную безопасность и качество, производитель KETTLER предоставляет клиентам следующую информацию по технике безопасности: мы не можем полностью исключить возможность разрыва пластиковых колёсных дисков в некоторых моделях Kettcar с пневматическими шинами с потенциально травмоопасным разлётом обломков. Вероятность подобного развития событий возрастает в случае чрезмерной нагрузки на Kettcar, а также при накачке шин выше рекомендуемого уровня.

По этой причине производитель обращается к клиентам с просьбой временно прекратить использование веломобилей Kettcar и ознакомиться с дополнительной информацией на веб-сайте http://service.kettcar.de. Данный веб-сайт был создан специально для предоставления дополнительной информации о безопасности продукта: с помощью артикула и серийного номера Kettcar можно узнать, распространяется ли данное сообщение на конкретный веломобиль, а также получить указания относительно замены колёс.

Артикул и серийные номера, необходимые для идентификации продукта, расположены на заводской табличке под передней осью Kettcar. На веб-сайте также представлены инструкции по поиску и правильному считыванию данных с заводской таблички.

Данное сообщение распространяется только на определённые модели Kettcar с пневматическими шинами.

Продукты, в серийных номерах которых содержится идентификатор B-2503 и выше, данная проблема не затрагивает (например, B-2802, C-0204 и т.д.). На веломобили Kettcar с пластиковыми шинами данное сообщениетакже не распространяется.

Контактная информация для представителей СМИ:

KETTLER GmbH
Стефани Райс (Stefanie Risse)
Hauptstrasse 28
59469 Ense-Parsit
Germany (Германия)
Email: presse@kettler.de

Source: KETTLER GmbH

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