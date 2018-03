Supermicro открывает путь к сетям 100G

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 8 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, работает над ускоренным переходом отрасли серверов и хранилищ данных на технологию Ethernet-коммуникации 25G, предоставляя широкий спектр сетевых интерфейсных плат (NIC) и надстоечных коммутаторов (ToR).

За повышением производительности памяти, процессоров и хранилищ информации естественным образом следует и рост спроса на расширенную пропускную способность сети. В сочетании с повышенной производительностью системы 25G Ethernet помогает предприятиям быстрее выводить новые продукты и сервисы на рынок. Эти инновации обеспечивают поддержку для более "разумных" машин и увеличенного объёма данных, ускоряя работу однолинейной сети в 2,5 раза по сравнению со стандартом 10G - и всё это при неизменной цене. По прогнозам аналитиков отрасли, технология 25G позволит утроить объём пропускаемой информации уже в ближайший год-два.

"Время перехода от 10G к 25G уже наступило, и процесс этот происходит очень быстро! - отметил президент и главный исполнительный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Беспилотные автомобили, ИИ, машинное обучение, большие данные и технологии NVMe-over-Fabric доводят производительность системы до предела и стимулируют потребность в дополнительной пропускной способности сети. Получая доступ к повышенной производительности, большей гибкости, простому и понятному переходу на 100-гигабитные Ethernet-сети, клиенты модернизируют свою инфраструктуру до уровня 25G в целях повышения пропускной способности сети - и удовлетворения потребностей приложений, жаждущих всё большей широты пропускания".

Supermicro предлагает широкий спектр решений 25G NIC, позволяющих клиентам поддерживать в актуальном состоянии практически любую систему Supermicro, оснащая её технологией 25G Ethernet Networking. Все продукты Supermicro линейки 25G имеют два режима скорости и могут функционировать как в диапазоне 10G, так и в 25G. Это гарантирует превосходные возможности защиты инвестиций тем компаниям, что только начинают процесс перехода от 10G на сетевую архитектуру нового поколения. Клиенты могут устанавливать эти системы уже сегодня и сопрягать их с существующей инфраструктуры; а когда наступит время обновить систему до 25G, для этого понадобиться лишь внести корректировки в конфигурации - без каких-либо значительных и затратных процессов замены оборудования.

Всем предприятиям, готовым модернизировать свои надстоечные коммутаторы до уровня 25G, Supermicro может предложить свой флагманский коммутатор 100G и новую изолированную модель 25G. SSE-C3632S - коммутатор 100G, настраиваемый путём при помощи всех своих 32 портов, разделённых на группы по четыре, для поддержки 128 соединений на скорости 25G. Другая альтернатива - новая разработка SSE-F3548S, - представляет собой чрезвычайно рентабельную опцию с 48 портами 25G и шестью восходящими каналами 100G. Все восходящие каналы коммутатора могут быть разделены на четыре в целях поддержки до 72 соединений на скорости 25G.

Supermicro также предлагает коммутатор 25G (SBM-25G-100) с X11 SuperBlade®. Это устройство может использоваться в комплекте с корпусами 8U SuperBlade (SBE-820J) и 6U SuperBlade (SBE-610J) и характеризуется поддержкой двадцати соединений по нисходящим каналам 25G, четырьмя портами QSFP28, каждый их которых может настраиваться в качестве восходящего канала связи 40G или 100G. При помощи кабелей-разветвителей отдельные порты 40G могут быть разделены на четыре порта 10G, а порт 100G - на четыре порта 25G. Как и стандартный надстоечный коммутатор 25G, лезвийный коммутатор автоматически определяет параметры сети и настройки сетевых устройств, совместим с сетями 10G и предоставляет клиентам простой и понятный путь к последующей модернизации существующей инфраструктуры до уровня 25G. Клиенты, знакомые с интерфейсом управления коммуникационным процессом лезвийного коммутатора MBM-GEM-004, смогут воспользоваться преимуществами использования аналогичного интерфейса GUI/CLI с помощью нового коммутатора 25G. Кроме того, устройство поддерживает новейшие сетевые протоколы, необходимые для среды существующих сегодня центров данных и облачной инфраструктуры. Мезонинная карта 25G, взаимодействующая с лезвийным сервером, в свою очередь, поддерживает RDMA/RoCE, DPDK, пакетную передачу, управление потоками и Ethernet-разгрузку.

Технология 25G Ethernet повышает продуктивность сетей в самых разнообразных сценариях применения. К примеру, модели веб-центрического бизнеса или электронной коммерции требуют более широкой пропускной способности сети. Аналогичным образом, высокопроизводительные вычисления (НРС), распределённые приложения и кластеризированные базы данных также нуждаются в быстродействующих сетях. А технология NVMe-over-Fabric (NVMe-oF) резко повышает потребность в высокопроизводительных NIC и повышенной скорости сетевых магистралей. Многочисленные решения 25G от Supermicro способны эффективно удовлетворять эти запросы.

