ZTE представила интегрированное решение Common Core 2/3/4/5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, представила интегрированное решение Common Core 2/3/4/5G. Презентация состоялась в ходе Всемирного мобильного конгресса-2018 в Барселоне.

Решение на базе службо-ориентированной архитектуры (SBA) 3GPP R15 объединяет все режимы и сценарии доступа, включая конвергенцию фиксированной и мобильной связи (FMC), на уровне сетевых функций (NF) и сетевых служб (NS).

ZTE Common Core объединяет в себе сетевые функции и службы, определённые спецификациями 3GPP, а также функциональные услуги сетей общего пользования. Все службы ориентированы на удовлетворение требований к автономности, многократному использованию и самоуправлению. ZTE Common Core предоставляет сервисы посредством интерфейса HTTP/2+JSON. Распределённые медиа-плоскости обеспечивают возможность гибкого внедрения и гарантируют высокую производительность переадресации, а также поддерживают взаимодействие с плоскостью управления через стандартный интерфейсный протокол CUPS (PFCP).

Решение ZTE Common Core на базе облачно-ориентированной концепции использует открытые микросервисные компоненты, визуальный инструмент DevOps операторского уровня и технологию лёгких контейнеров, предоставляя сетевым сегментам и функциям возможности необходимого комбинирования, быстрого развёртывания, гибкость и высокую надёжность. Благодаря полноценной виртуализации, эта разработка способна "разъединять" лежащую в основе облачную платформу, программное и аппаратное обеспечение. Решение использует технологии программного и аппаратного ускорения, удовлетворяя потребности сценариев прикладного применения 5G в высокой скорости, малом времени задержки, надёжности и т.д.

В ходе фаз I и II испытаний базовой сети 5G с применением экспериментальной технологии IMT-2020 (5G), а также в процессе тестирования 5G с участием ведущих мировых операторов базовая сеть 5G от ZTE прошла все этапы комплексного испытания и валидации сервисно-ориентированной архитектуры, сетевого сегментирования, сервисного процесса 5G, периферийных вычислений и других ключевых технологий. Результаты тестирования сети получили высокую оценку Группы продвижения IMT-2020 (5G).

Интегрированное решение Common Core 2/3/4/5G, по своему принципу сравнимое с обеспечением 5G-доступа путём модернизации 4G EPC, использует SBA-архитектуру, предусмотренную стандартом 3GPP, в целях повышения качества комплексного обслуживания пользователей и предоставления операторам усовершенствованных средств управления QoS, а также возможностей гибкого внедрения и стандартизированных сервисных интерфейсов, позволяющих быстро внедрять разнообразные инновационные услуги. Кроме того, Common Core избавляет операторов от необходимости в обширной модернизации беспроводных и базовых сетей, значительно сокращая общую себестоимость владения (ТСО).

Являясь ведущим мировым поставщиком интегрированных коммуникационных решений и следуя стратегии «создания передовых инноваций 5G», компания ZTE прилагает все усилия для предоставления высококачественных сервисов клиентам по всему земному шару. Презентация интегрированного решения Common Core символизирует важный шаг к промышленному освоению базовых сетей 5G и закладывает прочный фундамент для коммерциализации и развития данных технологий.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn