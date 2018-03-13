Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта расширяют партнёрство

ИНГЕЛЬХАЙМ (INGELHEIM), Германия, и НАШВИЛЛ (NASHVILLE), Tеннесси, 13 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта сегодня сообщили о расширении существующего партнёрства в сфере разработки инновационных противораковых препаратов.

Углублённая программа исследовательского партнёрства будет ориентирована на поиск и разработку новых химиотерапевтических методик воздействия на способствующий выживанию белок MCL1 как потенциальных средств борьбы с раковыми заболеваниями, зависящими от MCL1. Для Boehringer Ingelheim и Университета Вандербильта это третий совместный проект, направленный на создание научных открытий в лаборатории д.м. н. Стивена Фесика (Stephen W. Fesik), профессора Школы медицины при Университете Вандербильта.

"Boehringer Ingelheim и Университет Вандербильта располагают необходимой компетенцией и прилагают совместные усилия к созданию революционных препаратов для борьбы с канцерогенными протеинами KRAS, SOS, а теперь и MCL1, - отметил д.н. Дэррил МакКоннелл (Darryl McConnell), вице-президент и глава австрийского исследовательского центра Boehringer Ingelheim. - Вместе мы делаем все возможное для проведения научных исследований и разработок в стремлении помочь пациентам в победной борьбе с раком".

"MCL1 - один из десяти основных сверхэкспрессированных генов, играющий роль фактора выживания пациентов, страдающих от раковых заболеваний", - прокомментировал д.н. Лоуренс Марнетт (Lawrence J. Marnett), декан факультета фундаментальных наук Школы медицины при Университете Вандербильта.

"Этот белок является отличной целью для терапии, однако препаратам-кандидатом необходимо нарушить взаимодействие между высокоаффинными белками, что представляет собой весьма сложную задачу, - добавил он. - Лаборатории д-ра Фесика удалось достичь впечатляющего прогресса в разработке таких составов, и мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за дальнейшим процессом клинических испытаний в рамках партнёрства с Boehringer Ingelheim".

При сверхэкспрессии белок MCL1 способен предотвращать запрограммированную гибель раковых клеток (процесс, известный под названием "апоптоз"). Это обуславливает необходимость создания молекулы, способной тесно связываться и селективно взаимодействовать с MCL1 для эффективного индуцирования таргетированной, необратимой гибели раковых клеток.

"Boehringer Ingelheim располагает превосходной инфраструктурой для разработки онкологических препаратов, позволяющей различным научно-исследовательским группам совместно преодолевать важнейшие проблемы в лечении рака, - отметил профессор биохимии, фармакологии и химии в Университете Вандербильта д-р Фесик. - Вместе с нашей мультдисциплинарной командой специалистов в области структурной биологии, медицинской химии и клеточной биологии мы будем создавать новые препараты, подавляющие MCL1 для удовлетворения потребностей этой сложной сферы онкологии".

Компания Boehringer Ingelheim уверена в перспективности своего партнёрства с Университетом Вандербильта и прилагает все усилия для создания революционных, передовых средств терапии, помогающих онкологическим больным по всему миру, невзирая на возникающие трудности. Соглашение между Boehringer Ingelheim и Университетом Вандербильта предполагает внесение авансовых и поэтапных платежей, сумма которых не разглашается, с целью скорейшего вывода на рынок новых противораковых препаратов.

О деятельности компании Boehringer Ingelheim в сфере онкологии

Рак забирает у нас любимых людей, время и нереализованный потенциал. Команда Boehringer Ingelheim дарит новую надежду пациентам, давая раку решительный бой. Мы тесно сотрудничаем с онкологическим сообществом, создавая научные прорывы, способные радикально трансформировать жизнь пациентов. Нашей основной специализацией являются онкологические заболевания лёгких и желудочно-кишечного тракта, а наша цель - разрабатывать революционные, первоклассные препараты, помогающие в борьбе с раком. Результатом нашей приверженности инновациям уже стало создание фундаментального метода терапии рака лёгких, и мы непрерывно работаем над оптимизацией уникальной линейки агентов, ориентированных на борьбу с раковыми клетками, иммунно-онкологических препаратов и интеллектуальных комбинированных терапевтических комплексов, помогающих бороться со многими видами раковых заболеваний.

Boehringer Ingelheim

На протяжении вот уже более 130 лет фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim известна разработкой инновационных препаратов для людей и животных. Boehringer Ingelheim входит в двадцатку лидеров фармацевтической индустрии и до сегодняшнего дня остаётся семейным бизнесом. Штат из 50 000 сотрудников день за днём создают ценные инновации для трёх направлений деятельности компании: выпуска фармацевтических препаратов для людей, ветеринарных средств и биофармацевтического контрактного производства. В 2016 году чистый объём продаж Boehringer Ingelheim составил около 15,9 млрд. евро. На долю трёхмиллиардных расходов на НИОКР приходится 19,6 процентов чистых поступлений от сбыта продукции.

Boehringer Ingelheim считает социальную ответственность своим естественным долгом. Поэтому компания принимает участие в таких социальных проектах, как инициатива "Making More Health". Boehringer Ingelheim активно пропагандирует социокультурное разнообразие персонала, что позволяет предприятию пользоваться преимуществами разнопланового опыта и навыков своих сотрудников. Более того, ориентированность на защиту окружающей среды и экологическую устойчивость прослеживается во всём, что делает компания.

Больше информации о Boehringer Ingelheim можно на веб-сайте www.boehringer-ingelheim.com или в нашем ежегодном отчёте: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Об Университете Вандербильта

Расположенный в городе Нашвил (штат Теннесси) Университет Вандербильта является частным исследовательским вузом, предлагающим полный спектр программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов.

О лаборатории Фесика

Д-р Стивен Фесик (Stephen W. Fesik) является передовым специалистов в разработке препаратов, ориентированных на борьбу с канцерогенными белками с использованием фрагментированного и структурного подхода. Создание препаратов в лаборатории Фесика - это командный процесс с участием структурных биологов, специалистов по медицинской химии и клеточной биологии. Кроме институциональной поддержки со стороны Университета Вандербильта лаборатория Фесика также получает финансирование в рамках программы экспериментальной терапии Национального института рака.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.boehringer-ingelheim.com или https://www.vanderbilt.edu/.

Контактная информация для представителей СМИ:

д-р Рейнард Малин (Reinhard Malin)

глава департамента коммуникационных инноваций

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Media + PR

Тел.: +49 6132 77-90815

Mоб. тел.: + 49 151 150 20 690

reinhard.malin@boehringeringelheim.com

Линда Ракел (Linda Ruckel)

помощник директора по вопросам связей со СМИ и обеспечения корпоративной репутации

Boehringer Ingelheim U.S.

Media + PR

Тел.: 203-791-6672

linda.ruckel@boehringer-ingelheim.com

Лиз Энтман (Liz Entman)

директор по связям с общественностью

Университет Вандербильта

Media + PR

Тел.: 615-322-6397

liz.entman@vanderbilt.edu