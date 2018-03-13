Midea удивила посетителей выставки 2018 AWE "умными" новинками для кухни

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 13 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский производитель бытовой техники, компания Midea продемонстрировала свои новейшие технологические разработки в области кухонного оборудования на проходящей в Шанхае выставке 2018 Appliances & Electronics World Expo (2018 AWE).

В рамках мероприятия Midea представила свою кухонную лабораторию ("Лаборатория") - четыре тематических павильона, посвящённых "Ведущим инновациям" бренда. Большое число посетителей выставки присоединились к кулинарным и кондитерским шоу при участии знаменитых шеф-поваров Жюльена Перринье и Джейн Янг, а также посетили экспозицию пекарского искусства Haollee на "умных" кухнях Midea, оснащённых новейшими интеллектуальными технологиями.

"Являясь ключевой платформой для продвижения современных кухонных технологий и передовой культуры бренда Midea, Лаборатория позволила нам в полной мере продемонстрировать наше перспективное видение и лидерские позиции в сфере технологий для бытовой техники. Наша целью - популяризовать комфорт приготовления блюд на собственной кухне при участии всех членов семьи", - отметил Лян Чжэнтао, маркетинговый директор по вопросам встроенных продуктов подразделения кухонной техники Midea.

Лаборатория стала воплощением обновлённой концепции Midea в вопросах оборудования и решений для кухни, предполагающей внесение гуманистического штриха в технологические изобретения с целью повышения комфорта пользовательского взаимодействия с различными кухонными агрегатами.

В павильоне "Увлекательная выпечка" был представлен духовой шкаф второго поколения, оснащённый технологией распознавания изображений на базе искусственного интеллекта (ИИ). Это изобретение способно анализировать блюдо, помещенное в шкаф, посредством технологий машинного обучения и ИИ-распознавания с последующим автоматическим сопоставлением и выбором надлежащего алгоритма приготовления. Шкаф имеет встроенную камеру, позволяющую делать снимки готовящегося блюда и делиться ими в социальных сетях.

Ещё один продукт в линейке смарт-устройств для кухни от Midea - микроволновая печь с голосовым управлением, оснащённая голосовым чипом Chipintelli & Conexant и обеспечивающая возможность управления "без рук" с помощью простых голосовых команд вроде "Открыть дверцу" и "Выбрать нужный рецепт".

В павильоне интеллектуального клинингового оборудования компания Midea презентовала новую посудомоечную машину, разработанную с учётом особенностей китайской кухни и кулинарных привычек китайских семей. Агрегат способен выполнять такие задачи, как мытье посуды под проточной водой, чистка овощей и фруктов, утилизация отходов.

"При наличии китайской посудомойки на кухне вам больше не придётся спорить, чья очередь мыть посуду", -прокомментировал г-н Лян.

В Лаборатории также были представлена титулованная кухонная вытяжка с функцией пароочистки. Высокая мощность всасывания обеспечивает максимальный уровень очистки воздуха, делает процесс приготовления пищи здоровее и удобнее.

"В ходе 2018 AWE компания Midea продемонстрировала мощный научно-исследовательский и проектно-конструкторский потенциал в сферах бытовой и кухонной техники. Мы стремимся революционизировать китайскую кухню и показать потребителям привлекательную сторону домашней кулинарии и уборки с помощью изобретений, делающих жизнь лучше, - добавил Лян Чжэнтао. В будущем Midea сохранит за собой лидерские позиции в вопросах высококачественных и инновационных кухонных решений, стремясь создавать ориентированную на пользователя экосистему "умной кухни"".

О подразделении кухонной техники Midea

Подразделение кухонной техники Midea является дочерним предприятием Midea Group - одного из крупнейших производителей бытовой техники в Китае. Входя в число крупнейших мировых поставщиков кухонной техники и генерируя ежегодные объемы продаж в размере свыше 23 млрд. долл. США, компания Midea, основанная в 1968 году, является крупнейшим в мире производителем бытовой техники согласно отчёту Eurmomitor, занимает первое место в мире по объему производства микроволновых печей и третье место по объему выпуска посудомоечных машин. Группа располагает тремя производственными базами и двумя научно-исследовательскими центрами в Китае, производственными мощностями в Беларуси, а также НИИ в итальянской Болонье и американском Луисвилле (штат Кентукки).

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты Midea www.midea.com и www.midea.com/global.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сьюзан Фан (Susan Fang), susan_fang@midea.com , +86-757-23606382