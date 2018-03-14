По представленному рейтингу Global Green Finance Index лидирует Западная Европа

БРЮССЕЛЬ, March 14, 2018/PRNewswire/ -- В среду в Брюсселе прошла презентация нового проекта Global Green Finance Index (GGFI) компаний Z/Yen и Finance Watch. Рейтинг GGFI оценивает качество и уровень "зеленой" финансовой деятельности международных финансовых центров.
В дебютном издании рейтинга (GGFI 1) лидируют финансовые центры Западной Европы. Полный текст отчета можно скачать здесь.
Результаты отчета:
Лондон
Люксембург
Копенгаген
Амстердам
Париж
Лондон
Амстердам
Брюссель
Гамбург
Париж
Доктор Симон Задек (Simon Zadek), содиректор департамента ООН по экологическим расследованиям в области структуры устойчивой финансовой системы; внештатный профессор и с.н.с. по вопросам партнерства и устойчивости Сингапурского Университета Менеджмента, комментирует:
"Рейтинги и показатели являются важными инструментами для обеспечения эффективного измерения относительного и абсолютного прогресса, а также стимулирования развития и конструктивного обсуждения методов достижения успеха и его измерения. В этом ключе Finance Watch и Z/Yen перенесли нас на следующий уровень, обеспечив первым в мире международным показателем развития в области озеленения мировых финансовых центров".
Майкл Майнелли (Michael Mainelli), исполнительный директор Z/Yen, говорит:
"Ключевой задачей GGFI является исследование восприятия этих вопросов разумом человека, наблюдение и оценка изменений в самом корне. Чем больше люди будут говорить о переходе к устойчивому природоохранному финансированию, тем быстрее это случится. Высокий уровень заинтересованности проектом GGFI 1 является шагом на пути в этом направлении".
Бенойт Лаллеманд (Benoît Lallemand), генеральный секретарь Finance Watch, подчеркнул:
"Цель GGFI состоит во внесении вклада в определение зеленой финансовой политики и определении лучших методов и областей для развития. Мы надеемся, что этот проект поможет разработать новые программы и высококачественное финансирование, а также бороться с незаконным отмыванием доходов. Очень важно, чтобы устойчивая природоохранная финансовая политика как можно скорее стала основным направлением в финансовых центрах".
Андрэ Хофман (André Hoffman), президент фонда MAVA Fondation pour la Nature, поделился:
"Мы очень воодушевлены тем, что не очень крупные, специализированные центры, такие как Гамбург и Сан-Франциско, а также финансовые центры со строгой политикой в области зеленого финансирования, такие как Париж, Люксембург и китайские центры, показали высокие результаты в первом рейтинге подобного рода. Мы надеемся, что за ними последует еще большее количество центров".
GGFI представляет собой некоммерческий проект, созданный Finance Watch совместно с Z/Yen при поддержке фонда MAVA Fondation pour la Nature.
Рейтинг GGFI будет обновляться каждые полгода на основании результатов непрерывного опроса http://survey.greenfinanceindex.net/
Презентация GGFI 1 была представлена в отеле Hotel Leopold, Rue de Luxembourg, Брюссель, в 12:00 по центрально-европейскому времени 14 марта 2018 года.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте http://www.greenfinanceindex.net
Для получения дополнительной информации или для проведения интервью с одной из групп, обращайтесь:
Simon Mills (Саймон Милз), Z/Yen
электронная почта: simon_mills@zyen.com
Тел.: +44(0)7804-924-354
Greg Ford (Грег Форд), Finance Watch
электронная почта: greg.ford.ext@finance-watch.org
Тел.: +44(0)7703-219-222
Source: Finance Watch