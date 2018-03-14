Ambrosus и Gvanga на страже вашего здоровья (интеграция АМВ)

ZUG, Швейцария, March 14, 2018/PRNewswire/ -- Онлайн площадка для покупки/продажы товаров Gvanga начала принимать криптовалюту Амбер (АМВ) для приобретения сельхозпродуктов, чьё качество гарантированно блокчейном Амброзус. Амбер используется для проверки происхождения информации относительно качества товаров. Маркетплейс изначально верифицирует информацию о фермерах прежде чем они могут принимать Амбер, и криптовалютный платёж проводится только по поступлении информации о качестве проданного товара. Амбер впоследствии используется фермерами для использования экосистемы Амброзус.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/647551/Ambrosus_Logo.jpg )

"Био", "Эко", "Органик", "Натур" - что же на самом деле скрывается за яркими этикетками и как простому покупателю не потеряться в море маркетинговой информации и уж тем более не попасться на удочку недобросовестных продавцов? Как показывает практика, многие потребители не склонны доверять красивым словам и предпочитают самостоятельно убедиться в достоверности информации об экологичности и безопасности товаров. Но на деле оказывается, что сделать это не так то просто. И здесь на помощь покупателям приходит совместный проект двух динамично развивающихся IT-компаний, AMBROSUS и GVANGA.

Амбросус - швейцарский стартап, целью которого является изменение цепей поставок, обеспечение их прозрачности, безопасности и контроля посредством внедрения экосистемы, объединяющей в себе технологии блокчейн, инновационные сенсорные разработки, информационные базы данных, интегрированные в систему "умных" контрактов и привязанных к ним Амбер токенов (AMB). Система использует серию подключенных к интернету биодатчиков, которые отслеживают все этапы поставок товаров, в первую очередь продуктов питания и фармацевтической продукции, гарантируя их качество и сохранность,

Gvanga.com - международная рекламная платформа - маркетплейс, на котором покупатели и продавцы могут находить друг друга напрямую, минуя посредников. Интерактивные сервисы портала помогают продавать товары и услуги, объекты недвижимости и авто, искать и находить работу или бизнес партнеров со всего мира. На сегодняшний день аудитория Gvanga составляет сотни тысяч пользователей из более чем 140 стран мира, говорящих на 7 языках. Важной особенностью платформы является возможность конвертировать цены предложений в режиме онлайн в более чем 35 мировых валют, в том числе и в популярные криптовалюты, включая Амбер.

Сертифицированные товары всегда пользуются большим доверием и покупательским спросом на рынке. Основываясь на этом факте, бонусная программа от Ambrosus предполагает передачу в режиме реального времени дополнительной информации о сертификатах качества и выгодна обеим сторонам сделок, заключаемых между пользователями Gvanga. С одной стороны, она позволяет покупателям убедиться в том, что стандарты качества продукции, являющейся объектом сделки, соблюдены и соответствуют заявленным. С другой, поощряет добросовестных продавцов (поставщиков) путем начисления им бонусов в виде Amber токенов за продажу сертифицированной продукции. Тем самым существенно снижается фактор риска и неопределенности, а также вероятность мошенничества, и колесо фортуны виртуальной торговой площадки поворачивается всегда в пользу участников бонусной программы. И даже, если вы сознательно приобретаете кота в мешке, то точно знаете, где/когда/из чего сделан этот мешок и что написано в ветеринарном свидетельстве кота. И что немаловажно, без дополнительных финансовых и временных затрат.

Подтверждение соответствия осуществляется на добровольной основе по инициативе продавца. При этом могут предоставляться документы как добровольной, так и обязательной сертификации (например, ИСО, ТР ТС, ГОСТ Р и др.). Как итог, заключаемые сделки становятся более прозрачными, а объект сделки - персонализированным. Особенно это актуально для тех видов продукции, использование которых сопряжено с повышенным риском для жизни и здоровья людей, среди которых главное место занимают продукты питания.

Следует отметить, что данный проект является одним из многих направлений, где могут быть применены разработки Ambrosus. Например, они могут использоваться на стратегическом, тактическом и оперативном уровне для решения таких актуальных вопросов логистики, как внедрение безопасных цепочек поставок, обеспечение прозрачности доставки и распределения продукции, исключение проникновения на рынок фальсифицированной или контрабандной продукции, повышение уровня доверия к распределительной системе, управление складскими запасами, внедрение дифференцированной ценовой политики и многие другие.

Более подробно с материалами, посвященными деятельности и технологиям Ambrosus, можно ознакомиться на сайте компании по ссылке: https://ambrosus.com/index.ru

Портал бесплатных объявлений и маркетплейс Gvanga доступен по адресу: https://gvanga.com

Source: Ambrosus Technologies GmbH

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