Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты из разных стран совместно создадут беспилотные автомобили в китайском Гуйяне

Пресс-релизы
14 марта, 10:36 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГУЙЯН (GUIYANG), Китай, 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Около 30 специалистов в области автономного вождения и 10 инструкторов из 12 стран мира собрались в городе Гуйян в юго-западном Китае, чтобы принять участие в совместной программе, стартовавшей 9 марта. По информации от департамента пропаганды Гуйянского городского комитета КПК инициатива под названием "Move it Hackthon" предполагает создание и тестирование двух беспилотных автомобилей на дорогах Китая в течение пяти дней.

В рамках "Move it" были также запущены открытый смарт-завод под названием Czone и платформа международного сотрудничества. Регистрация участников первого международного конкурса технологий автономного вождения "Move it" уже стартовала.

"Move it" - глобальная инициатива сообщества специалистов в области автономного вождения, ориентированная на разработку, производство и продвижение новейших автотехнологий. "Move it Hackathon" - первое оффлайновое начинание сообщества, реализуемое с целью совместного преодоления наиболее распространённых проблем в сфере автономного вождения. Все разработанные решения будут доступны для всех, что позволит сократить сроки создания и внедрения инноваций беспилотных автомобилей и расширить масштабы применения современных технологий.

Инженеры и инструкторы, принимающие участие в этой программе сотрудничества, представляют ведущие предприятия и университеты, занимающиеся проблемами автономного вождения. Программа предполагает выполнение таких задач, как преобразование технологий управления по проводам, оптимизацию алгоритмов, монтаж и ввод концептуального беспроводного автомобиля в эксплуатацию, проведение семинаров с инструкторами и другие активности. Инженеры применят технологию автомобиля с прямолинейным ЧПУ непосредственно на месте и создадут базовое шасси для такого транспортного средства. Система автоматического вождения будет установлена и отрегулирована на полноразмерном автомобиле с целью последующего отслеживания и обхода препятствий при помощи дифференциальной GPS-системы или лазерного радара, а также для внедрения функций распознавания жестов регулировщиков дорожного движения. Завершающим этапом программы станет сборка и отладка беспилотных автомобилей с последующим проведением групповых соревнований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Zhang), тел.: 86-10-63074101 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
Биография Олега Табакова
6
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
7
Конгресс США может поднять вопрос о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама