Специалисты из разных стран совместно создадут беспилотные автомобили в китайском Гуйяне

ГУЙЯН (GUIYANG), Китай, 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Около 30 специалистов в области автономного вождения и 10 инструкторов из 12 стран мира собрались в городе Гуйян в юго-западном Китае, чтобы принять участие в совместной программе, стартовавшей 9 марта. По информации от департамента пропаганды Гуйянского городского комитета КПК инициатива под названием "Move it Hackthon" предполагает создание и тестирование двух беспилотных автомобилей на дорогах Китая в течение пяти дней.

В рамках "Move it" были также запущены открытый смарт-завод под названием Czone и платформа международного сотрудничества. Регистрация участников первого международного конкурса технологий автономного вождения "Move it" уже стартовала.

"Move it" - глобальная инициатива сообщества специалистов в области автономного вождения, ориентированная на разработку, производство и продвижение новейших автотехнологий. "Move it Hackathon" - первое оффлайновое начинание сообщества, реализуемое с целью совместного преодоления наиболее распространённых проблем в сфере автономного вождения. Все разработанные решения будут доступны для всех, что позволит сократить сроки создания и внедрения инноваций беспилотных автомобилей и расширить масштабы применения современных технологий.

Инженеры и инструкторы, принимающие участие в этой программе сотрудничества, представляют ведущие предприятия и университеты, занимающиеся проблемами автономного вождения. Программа предполагает выполнение таких задач, как преобразование технологий управления по проводам, оптимизацию алгоритмов, монтаж и ввод концептуального беспроводного автомобиля в эксплуатацию, проведение семинаров с инструкторами и другие активности. Инженеры применят технологию автомобиля с прямолинейным ЧПУ непосредственно на месте и создадут базовое шасси для такого транспортного средства. Система автоматического вождения будет установлена и отрегулирована на полноразмерном автомобиле с целью последующего отслеживания и обхода препятствий при помощи дифференциальной GPS-системы или лазерного радара, а также для внедрения функций распознавания жестов регулировщиков дорожного движения. Завершающим этапом программы станет сборка и отладка беспилотных автомобилей с последующим проведением групповых соревнований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Zhang), тел.: 86-10-63074101