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Xbox и Дэвид Смит поставили Мировой рекорд Гиннеса полёта человека - "пушечного ядра"

Пресс-релизы
14 марта, 17:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАМПА (TAMPA), Флорида, 14 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Дэвид "Пуля" Смит побил свой собственный Мировой рекорд Гиннеса, преодолев наибольшее расстояние в качестве человека-"пушечного ядра" в честь презентации новой игры Xbox - Sea of Thieves.

Дэвид поднялся в воздух на 195 футов, вылетев из пиратского бластера Xbox - пушки длиной 34 фута. Рекорд был поставлен на Стадионе Реймонда Джеймса. Напомним, что предыдущий Мировой рекорд Гиннеса также был поставлен Смитом с результатом 193,8 футов. Дэвид находился в воздухе около пяти секунд и приземлился на специальную воздушную подушку. Все желающие могли посмотреть прямую трансляцию этого события на канале Mixer Xbox Channel. Поклонники подбадривали Смита мотивирующими комментариями на протяжении этого чрезвычайно увлекательного и интерактивного процесса.

Игра Sea of Thieves будет доступна владельцам Xbox Game Pass с 20 марта, когда все любители пиратов смогут воспользоваться собственными пушками для завоевания вражеских кораблей. Залезайте в пушку, выберите цель, подожгите фитиль и наслаждайтесь полётом! Предзаказ Sea of Thieves уже открыт в Microsoft Store. Всех геймеров ждёт яркое приключение в фантастическом мире пиратов, опасностей и новых открытий - и всё это в формате 4K и HDR!

С другими потрясающими рекордами в мире гейминга можно ознакомиться в книге Мировые рекорды Гиннеса-2018: геймерское издание.

Контактная информация для представителей СМИ: Эрика Теллер (Erica Teller), 212-774-6829, eteller@endeavorco.com

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/654056/SOT_Human_Cannonball_Launch_Broll.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654051/Sea_of_Thieves_Human_Cannonball_Launch_Xbox.jpg

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