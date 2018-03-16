Крупнейшая компания цифровых аксессуаров предоставила потребителям в РФ подарки на $3 млн

ЧЭНДУ, Китай, 16 марта 2018 г. /PRNewswire/ --

Pisen – самая крупная компания цифровых аксессуаров

Pisen это не только изобретатель автономного зарядного устройства, а также это лидер китайских 3С цифровых аксессуаров за последние 10 лет. Продукция компании включает телефонные аккумуляторы, USB кабели, разъёмы для электро питания, удлинители и др. аксессуары для компьютеров, телефонов и планшетов. Pisen знаменит в Китае своим высоким качеством. В Китае почти каждая семья имеет продукты компании Pisen. В 2018 году Pisen и AliExpress достигли стратегического сотрудничества. AliExpress предоставил российским потребителям 2000 моделей цифровых продуктов.

Pisen сплотилась с AliExpress, чтобы помочь "фанатам продукции Apple", предоставив $3 млн

Pisen, крупнейшее в мире предприятие-изготовитель телефонных аксессуаров, и AliExpress, у которого в этом году 28 марта годовщина, сплотились вместе для того, чтобы предоставить $3 млн "фанатам продукции Apple" в России, после прошлогоднего события, когда Pisen объединился с Tmail (принадлежит к той же группе, что и AliExpress и Али-Баба корпорации электронного бизнеса). У Pisen есть официальный магазин на сайте AliExpress (https://pisen.ru.aliexpress.com）Обнаружив, что скидочные купоны общей суммой на $3 млн уже запущены в дело, можно сразу, используя аккаунт на AliExpress, использовать их. Данные купоны распространяются только на телефонные аккумуляторы для Apple. Это является хорошей новостью для тех "фанатов продукции Apple", чьи телефоны начали сильно виснуть, но они до сих пор стоят в очереди на замену аккумулятора.

Pisen будет продолжать увеличивать свои инвестиции для российского рынка

Основываясь на наблюдениях над данной отраслью, Pisen, возможно, продолжит увеличивать инвестиции в российский рынок. В России уже построена складская логистика, в настоящее время ведутся переговоры с российским крупным розничным продавцом о сотрудничестве. "Мы подтвердили вышеуказанные новости", - сообщил офис отдела pr компании Pisen. Pisen действительно планирует создать российский локальный персонал по обслуживанию. В настоящее время только построен склад электронной коммерции в Москве, следующий шаг на ближайшее будущее это расширять российскую офлайн деятельность. Предполагается, что в ближайший год в России будет размещено 500 розничных магазинов, торгующих по умеренным ценам сервисные центры.

На зарегистрированной Pisen официальной странице "ВКонтакте" (https://vk.com/pisenelectronics) также есть новые изменения, в последнее время частота обновлений новостей группы увеличилась. Возможно, в связи с неумением обращаться с рекламой иностранных сайтов, количество подписчиков не большое, также мы заметили, что у них имеется очень много скидочных купонов.