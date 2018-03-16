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Китайская мобильная игра Knives Out лидирует в рейтингах самых загружаемых игр мира

Пресс-релизы
16 марта, 15:39 UTC+3

Российская модель Елена Делигиоз становится "лицом" рекламной кампании в качестве косплей-персонажа игры

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 16 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Известная российская модель Елена Делигиоз позировала для новой рекламной фотосессии косплея. На фотографиях Елена изображена в роли женщины-солдата из Knives Out - китайской мобильной игры-баталии.

Россиянка как нельзя лучше подходит для косплея хорошеньких мультипликационных персонажей. В военной форме и шлеме, держа в руках оружие своего персонажа, она выглядит так, будто только что сошла с экрана экшн-игры. Являясь горячей поклонницей армии и военного дела, Елена преодолела путь из России в Китай протяжённостью в несколько тысяч километров, чтобы поучаствовать в этом косплее.

Мобильная игра Knives Out от китайской компании Netease.com Inc. быстро набрала популярность в стране, возглавив рейтинги самых закачиваемых приложений для iOS как в Поднебесной, так и во всём мире. По отзывам рецензентов в социальных сетях, игра отличается лёгкостью и простотой, доминирующими в этой сфере. Но, что более важно, создатели игры предоставили девушкам-игрокам выбор костюмов различных стилей, а высококачественная графика добавила игре популярности.

В магазине Google Play Knives Out занимает первое место в рейтинге игр с оценкой 4,2. Все это служит наглядным доказательством популярности игрового продукта среди поклонников шутеров по всему миру.

Создатели Knives Out предусмотрели множество дополнительного инструментария, который придётся весьма кстати геймерам весьма кстати в разнообразных игровых ситуациях. Самым уникальным реквизитом можно назвать фургон для ремонта текущей крыши - его часто можно встретить на улицах китайских городов и посёлков распространяющим чрезвычайно навязчивую рекламу через установленный на нём громкоговоритель. В ходе косплей-фотосъёмки Елена посчастливилось увидеть это назойливое транспортное средство, так сказать, «во всей красе».

Азартная игра-стрелялка Knives Out, "лицом" которой и выступает Елена Делигиоз, начинает набирать популярность на международной арене. Продукт получил отличные рекомендации от Google Play - крупнейшей в мире площадки Android-приложений, - и занимает верхние строчки в рейтингах самых загружаемых игр во многих странах земного шара. Мы с нетерпением ждём официального запуска игры с крутой амуницией, крутыми тачками, потрясающими поощрениями и увлекательным контентом в России!

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654677/Elena_s_blog.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654683/Elena_cosplay_photo_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654680/Elena_cosplay_photo_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654675/Elena_cosplay_photo_3.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654676/Elena_cosplay_photo_4.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654682/Elena_cosplay_photo_5.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654678/Elena_cosplay_photo_6.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/654679/Elena_cosplay_photo_7.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джед Цзе (Jed Jie), +86-138-1088-2074, shadowjed@126.com

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