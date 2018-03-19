WeDo Technologies инициирует проведение конкурса инноваций - WeDo Open Innovation

ЛИССАБОН, Португалия, March 19, 2018/PRNewswire/ -- Компания WeDo Technologies, мировой лидер в сфере гарантирования доходов и противодействия мошенничеству, представляет международный конкурс - Open Innovation - ориентированный на клиентов, партнёров и сотрудников, желающих реализовать новые бизнес-идеи в телекоммуникационном секторе [Управление рисками и анализ данных].

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653724/WeDo_Open_Innovation.jpg )

Цель конкурса - стимулировать участников к разработке новых бизнес-идей, продуктов и/или услуг с акцентом на текущие или будущие тенденции в сферах управления рисками и анализа данных.

По словам главного исполнительного директора Руи Паива (Rui Paiva), "инновации - это не только основа WeDo Technologies, но и неотъемлемая часть нашей философии. Поэтому мы уверены, что лучший способ отметить это - призвать всех нестандартно и творчески мыслящих людей к созданию новых инноваций для телекоммуникационного сектора». Кроме того, как отметил Руи Паива, «концепция открытых инноваций очень проста и заключается в поощрении революционных идей, способных превратиться в интересные бизнес-возможности".

WeDo Technologies предлагает участникам конкурса проанализировать ключевые тенденции сектора, включая блокчейн, GDPR и защиту данных, 5G, машинное обучение и т.д. Все конкурсные предложения должны иметь рыночный потенциал, быть реалистичными и реализуемыми и, конечно же, абсолютно инновационными.

Как принять участие в конкурсе?

Заявки от кандидатов принимаются до 2 апреля через веб-сайт компании. Принять участие в конкурсе могут как отдельные лица, так и команды с тремя членами.

Пять финалистов, определённых в ходе конкурсного отбора, представят свои идеи на крупнейшем ежегодном мероприятии WeDo Technologies - конференции Worldwide User Group Cascais'18, которая пройдёт 9-11 мая на территории Hotel Miragem в португальском Кашкайше. На каждую презентацию перед судейским жюри WeDo отводится по шесть минут.

В состав жюри войдут главный исполнительный директор SONAE IM Клаудиа Азеведо (Cláudia Azevedo), главный исполнительный директор WeDo Руи Паива, а также главный операционный директор Жоао Моита (João Moita), главный маркетинговый директор Бернардо Гальвао Лукас (Bernardo Galvão Lucas) и главный технический директор компании Альваро Рибейро (Álvaro Ribeiro).

Победитель конкурса получит подарочную карту Amazon на сумму 5 000 евро, а его идея будет реализована при помощи WeDo Technologies. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с правилами конкурса.

О компании WeDo Technologies

Основанная в 2001 году компания WeDo Technologies является лидером в сферах гарантирования доходов и противодействия мошенничеству посредством своих программных решений для управления рисками.

WeDo Technologies предоставляет телекоммуникационным операторам и провайдерам коммуникационных сервисов по всему миру программное обеспечение и профессиональные консалтинговые услуги. На сегодняшний день мы располагаем клиентской базой из более чем 200 операторов в 108 странах мира, а также сетью из свыше 600 высококомпетентных специалистов. Наши представительства работают в США, Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке, Центральной и Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Программное обеспечение WeDo Technologies анализирует большой объём данных, позволяя пользователям контролировать, управлять и оптимизировать процессы, обеспечивая тем самым защиту доходов и устранение рисков.

Обслуживая более 200 клиентов, включая самые первоклассные компании мира, WeDo Technologies пользуется признанной репутацией неизменного новатора в области обеспечения успеха клиентов в ходе непрерывного процесса технологической трансформации.

WeDo Technologies. Узнавая неизвестное.

Найдите ближайшее представительство: http://www.wedotechnologies.com/en/offices

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