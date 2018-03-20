Сессия Кантонской ярмарки начнёт свою работу 15 апреля

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 19 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- 123-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) будет проходить с 15 апреля по 5 мая в Гуанчжоу. В выставке, охватывающей площадь в 1,2 млн. м2, примут участие 25 000 экспонентов, которые представят свою продукцию на 60 466 стендах. Мероприятие будет проходить в три этапа.

"Мы с нетерпением ждём предстоящей сессии Ярмарки, - отметил заместитель генерального директора Департамента по международным связям Оргкомитета выставки Алан Лью (Alan Liu). - Исторически, Кантонская ярмарка играет ключевую роль в продвижении международной торговли, повышении качества продукции и оптимизации общих показателей коммерческой деятельности. Мы неизменно идём в авангарде внедрения инновационных продуктов в самом широком спектре отраслей промышленности, и в ходе предстоящей весенней сессии продолжим выполнять свою функцию как платформа для содействия международной коммерции".

График проведения мероприятий в ходе Кантонской ярмарки:

Этап 1 (15-19 апреля): электроника и бытовая техника, осветительное оборудование, автомобили и комплектующие, механическое оборудование, металлоизделия и инструменты, строительные материалы, химическая продукция, энергоресурсы, международный павильон.

Этап 2 (23-27 апреля): товары массового потребления, подарки и декор для дома.

Этап 3 (1-5 мая): текстиль и одежда, обувь, канцелярские товары, сумки и портмоне, лекарственные препараты, медицинское оборудование и товары для здоровья, продукты питания, международный павильон.

Акцент на интеллектуальном производстве

В зоне электроники и бытовой техники будут представлены международные бренды, специализирующиеся на разработке и внедрении систем "умный дом" и технологий интеллектуального производства (ИП). Кроме таких ведущих китайских производителей, как Haier и Ecovacs, в экспозиции примут участие знаменитые иностранные предприятия, включая турецкий Simfer, южнокорейский NUC, а также компании из других стран инициативы "Пояс и путь".

Продукция для "умного дома" станет центральной темой презентаций от лидеров рынка. В частности:

компания Gree представит собственную линейку оборудования для "смарт-домов"

Changhong презентует инновационный ИИ-телевизор и холодильник CHiQ.

В зоне механического оборудования можно будет ознакомиться с новейшими разработками ведущих предприятий мира, включая американскую компанию Caterpillar, израильскую Kapro и японскую Tsurumi.

В центре внимания второго и третьего этапов Ярмарки окажутся пути применения кибертехнологий в различных отраслях промышленности. Отдельный акцент будет сделан на повышении качества обслуживания покупателей в зоне экспозиции продуктов пищевой индустрии.

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/655699/Canton_Fair.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913-8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn