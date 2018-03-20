Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сессия Кантонской ярмарки начнёт свою работу 15 апреля

Пресс-релизы
20 марта, 9:00 UTC+3

Акцент в ходе 123 сессии будет сделан на интеллектуальное производство и смарт-продукты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 19 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- 123-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) будет проходить с 15 апреля по 5 мая в Гуанчжоу. В выставке, охватывающей площадь в 1,2 млн. м2, примут участие 25 000 экспонентов, которые представят свою продукцию на 60 466 стендах. Мероприятие будет проходить в три этапа.

"Мы с нетерпением ждём предстоящей сессии Ярмарки, - отметил заместитель генерального директора Департамента по международным связям Оргкомитета выставки Алан Лью (Alan Liu). - Исторически, Кантонская ярмарка играет ключевую роль в продвижении международной торговли, повышении качества продукции и оптимизации общих показателей коммерческой деятельности. Мы неизменно идём в авангарде внедрения инновационных продуктов в самом широком спектре отраслей промышленности, и в ходе предстоящей весенней сессии продолжим выполнять свою функцию как платформа для содействия международной коммерции".

График проведения мероприятий в ходе Кантонской ярмарки:

  • Этап 1 (15-19 апреля): электроника и бытовая техника, осветительное оборудование, автомобили и комплектующие, механическое оборудование, металлоизделия и инструменты, строительные материалы, химическая продукция, энергоресурсы, международный павильон. 
  • Этап 2 (23-27 апреля): товары массового потребления, подарки и декор для дома.
  • Этап 3 (1-5 мая): текстиль и одежда, обувь, канцелярские товары, сумки и портмоне, лекарственные препараты, медицинское оборудование и товары для здоровья, продукты питания, международный павильон.

Акцент на интеллектуальном производстве

В зоне электроники и бытовой техники будут представлены международные бренды, специализирующиеся на разработке и внедрении систем "умный дом" и технологий интеллектуального производства (ИП). Кроме таких ведущих китайских производителей, как Haier и Ecovacs, в экспозиции примут участие знаменитые иностранные предприятия, включая турецкий Simfer, южнокорейский NUC, а также компании из других стран инициативы "Пояс и путь".

Продукция для "умного дома" станет центральной темой презентаций от лидеров рынка. В частности:

  • компания Gree представит собственную линейку оборудования для "смарт-домов"
  • Changhong презентует инновационный ИИ-телевизор и холодильник CHiQ.

В зоне механического оборудования можно будет ознакомиться с новейшими разработками ведущих предприятий мира, включая американскую компанию Caterpillar, израильскую Kapro и японскую Tsurumi.

В центре внимания второго и третьего этапов Ярмарки окажутся пути применения кибертехнологий в различных отраслях промышленности. Отдельный акцент будет сделан на повышении качества обслуживания покупателей в зоне экспозиции продуктов пищевой индустрии.

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/655699/Canton_Fair.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913-8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройстве власти в РФ
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
В Ульяновске обнаружили тела трех детей с признаками насильственной смерти
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний
7
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов