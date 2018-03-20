Тереза Баррейра назначена на должность маркетингового директора Publicis.Sapient

ЛОНДОН (LONDON), 19 марта 2018 г /PRNewswire/ -- Publicis.Sapient, цифровой хаб преобразования бизнеса в составе Publicis Groupe, специализирующийся на содействии клиентам в повышении финансово-экономических показателей их деятельности и обеспечении стабильной рыночной релевантности, сегодня объявил о назначении Терезы Баррейры (Teresa Barreira) на должность главного маркетингового директора.

Г-жа Баррейра является профессиональным руководителем с обширным опытом консультирования таких технологических фирм, как Deloitte, Accenture и IBM. Она переходит в Publicis.Sapient из Deloitte Consulting, где она занимала аналогичную должность маркетингового директора. С собой Тереза приносит более чем два десятилетия опыта в сфере международного, межкорпоративного маркетинга в отраслях ИТ и квалифицированных услуг. Он обладает обширной компетенцией в продвижении брендов, цифровом и гибком маркетинге, многоканальных и клиентоориентированных стратегиях.

В роли маркетингового директора Publicis.Sapient г-жа Баррейра будет руководить маркетинговой деятельностью всех 100 международных представительств хаба, отвечая за разработку и внедрение рыночных стратегий, программ повышения уровня клиентского удовлетворения, брендинг и корпоративные коммуникации.

Терез войдёт в состав команды исполнительного руководства Publicis.Sapient, поддерживая коммерческий рост компании и укрепляя позиции Publicis.Sapient в качестве лидера отрасли цифровой трансформации бизнеса путём объединения дизайнерских, технологических и консалтинговых компетенций SapientRazorfish и Sapient Consulting.

Это назначение знаменует следующий шаг в реализации реформаторских бизнес-инициатив Publicis.Sapient посредством уникальной комбинации технологий, анализа цифровых данных, креативного потенциала и глубокого знания отрасли. Баррейра будет работать под началом Найджела Ваза (Nigel Vaz), члена исполнительного комитета Publicis Groupe, руководителя международного направления цифровой бизнес-трансформации и главного исполнительного директора Publicis.Sapient International.

"Тереза располагает поистине колоссальным опытом работы на руководящих должностях в крупных технологических и консалтинговых фирмах. На протяжении своей многолетней профессиональной деятельности она продемонстрировала отличную способность возглавлять высокоэффективные команды специалистов, обеспечивая компаниям мощные лидерские позиции на рынке. Её богатый опыт и обширные навыки делают её идеальной кандидатурой для дальнейшего продвижения Publicis.Sapient и укрепления нашего статуса лидера рынка, а также для ускорения коммерческого роста наших клиентов путём успешной трансформации их бизнеса в цифровую эпоху", - отметил генеральный директор Publicis.Sapient International Найджел Ваз.

Тереза Баррейра, с свою очередь, прокомментировала: "Я рада присоединиться к команде Publicis.Sapient в столь важный период её эволюции. Publicis.Sapient обладает уникальным послужным списком в содействии трансформации бизнеса в цифровую эпоху. По мере расширения масштабов конвергенции маркетинга, технологий и консалтинга, а также принимая во внимание стремление клиентов соответствовать изменяющимся ожиданиям потребителей, партнёрские отношения сегодня приобретают как никогда большое значение. Я рада возможности присоединиться к столь авторитетному лидеру рынка, как Publicis.Sapient, и внести значительный вклад в деятельность наших клиентов в текущий переломный период".

О компании Publicis.Sapient

Publicis.Sapient, цифровой хаб преобразования бизнеса в составе Publicis Groupe, помогает клиентам наращивать темпы роста, повышать эффективность и оптимизировать модели своей деятельности в сегодняшнем мире, где потребительское поведение и технологии выполняют роль катализатора стремительных социальных и коммерческих изменений. Располагая штатом из 19 000 сотрудников и более чем 100 представительствами по всему земному шару, мы используем наш опыт в сферах технологий, анализа данных, консалтинга и разработки креативных решений в сочетании с постоянным стремлением к инновациям для создания комплексных реформаторских инициатив, способных ускорять рост бизнеса наших клиентов путём предоставления продуктов и сервисов, отвечающих ожиданиям их потребителей. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.publicis.sapient.com.

Контактная информация:

Крэйг Смит (Craig Smith), csmith@sapient.com, +44 (0) 7554 000820

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