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КПКГ "ГозЗайм Урал" уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Пресс-релизы
20 марта, 10:13 UTC+3

3 мая 2018г. в городе Екатеринбург состоится общее собрание членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм Урал” (ОГРН1151690067418)

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Материал из 1 страницы

Кредитный потребительский кооператив граждан “ГозЗайм Урал”, зарегистрированный 21.08.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.19, помещение 1, уведомляет о созыве Общего собрания членов Кооператива. Форма проведения Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения Общего собрания – 03.05.2018г. Время проведения Общего собрания  - 12.00. Место проведения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2, зал "Звездный".

В повестку дня вынесены следующие вопросы:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Директора;
  4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм Урал" за 2017 год;
  5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм Урал" за 2017 год;
  6. О распределении дохода по итогам финансового года за 2017г;
  7. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм Урал" на 2018 год;
  8. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм Урал";
  9. Об избрании состава  комитета по займам КПКГ "ГозЗайм Урал";
  10. Об утверждении решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам.
  11. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2018 год;
  12. О внесении изменений в Устав КПКГ "ГозЗайм Урал";
  13.  Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ "ГозЗайм Урал";
  14. Рассмотрение других вопросов.

С годовым отчетом, заключением контрольно-ревизионного органа по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, проектом вносимых в устав изменений, проектом решения общего собрания членов кредитного кооператива, а также иной предусмотренной уставом кредитного кооператива информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания, члены кредитного кооператива могут ознакомиться по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, помещение 1.

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