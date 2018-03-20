КПКГ "ГозЗайм Урал" уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Кредитный потребительский кооператив граждан “ГозЗайм Урал”, зарегистрированный 21.08.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.19, помещение 1, уведомляет о созыве Общего собрания членов Кооператива. Форма проведения Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения Общего собрания – 03.05.2018г. Время проведения Общего собрания - 12.00. Место проведения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2, зал "Звездный".

В повестку дня вынесены следующие вопросы:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Директора; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм Урал" за 2017 год; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм Урал" за 2017 год; О распределении дохода по итогам финансового года за 2017г; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм Урал" на 2018 год; Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм Урал"; Об избрании состава комитета по займам КПКГ "ГозЗайм Урал"; Об утверждении решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2018 год; О внесении изменений в Устав КПКГ "ГозЗайм Урал"; Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ "ГозЗайм Урал"; Рассмотрение других вопросов.

С годовым отчетом, заключением контрольно-ревизионного органа по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, проектом вносимых в устав изменений, проектом решения общего собрания членов кредитного кооператива, а также иной предусмотренной уставом кредитного кооператива информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания, члены кредитного кооператива могут ознакомиться по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, помещение 1.