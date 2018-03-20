КПКГ "ГозЗайм Урал" уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Кредитный потребительский кооператив граждан “ГозЗайм Урал”, зарегистрированный 21.08.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.19, помещение 1, уведомляет о созыве Общего собрания членов Кооператива. Форма проведения Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения Общего собрания – 03.05.2018г. Время проведения Общего собрания - 12.00. Место проведения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2, зал "Звездный".
С годовым отчетом, заключением контрольно-ревизионного органа по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, проектом вносимых в устав изменений, проектом решения общего собрания членов кредитного кооператива, а также иной предусмотренной уставом кредитного кооператива информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания, члены кредитного кооператива могут ознакомиться по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, помещение 1.