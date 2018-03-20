КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

КПКГ "ГозЗайм", зарегистрированный 08.12.2011г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18 и расположенный по адресу: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.19, уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм”. Форма проведения Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения Общего собрания: 30.04.2018г. Время проведения Общего собрания: 10.00. Место проведения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 33, отель "Hotel Art", конференц-зал.

В повестку дня вынесены следующие вопросы:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Директора, Комитета по займам; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" за 2017 год; Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм" за 2017 год; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2018 год; О распределении дохода по итогам финансового года за 2017г; Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм"; О избрании состава ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм"; О выборе аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2018 год; Об утверждении решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам; Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ "ГозЗайм"; О внесении изменений в Устав КПКГ "ГозЗайм"; Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан, при подготовке общего собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм”, члены кооператива могут ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, каб.1