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КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Пресс-релизы
20 марта, 10:37 UTC+3

30 апреля 2018г. в городе Казань состоится общее собрание членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм” (ОГРН1111690093833)

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Материал из 1 страницы

КПКГ "ГозЗайм", зарегистрированный 08.12.2011г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18 и расположенный  по адресу: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.19, уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм”. Форма проведения Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения Общего собрания: 30.04.2018г. Время проведения Общего собрания: 10.00. Место проведения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 33, отель "Hotel Art", конференц-зал.

В повестку дня вынесены следующие вопросы:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Директора, Комитета по займам;
  4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" за 2017 год;
  5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм" за 2017 год;
  6. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2018 год;
  7. О распределении дохода по итогам финансового года за 2017г;
  8. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм";
  9. О избрании состава ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм";
  10. О выборе аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2018 год;
  11. Об утверждении решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам;
  12.  Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ "ГозЗайм";
  13. О внесении изменений в Устав КПКГ "ГозЗайм";
  14. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан, при подготовке общего собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм”, члены кооператива могут ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, каб.1

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