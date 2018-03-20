КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

30 апреля 2018г. в городе Казань состоится общее собрание членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм” (ОГРН1111690093833)
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КПКГ "ГозЗайм", зарегистрированный 08.12.2011г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18 и расположенный по адресу: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.19, уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм”. Форма проведения Общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения Общего собрания: 30.04.2018г. Время проведения Общего собрания: 10.00. Место проведения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 33, отель "Hotel Art", конференц-зал.
В повестку дня вынесены следующие вопросы:
Избрание председателя и секретаря собрания;
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
Рассмотрение отчетов о деятельности Правления, Директора, Комитета по займам;
Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" за 2017 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГозЗайм" за 2017 год;
Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГозЗайм" на 2018 год;
О распределении дохода по итогам финансового года за 2017г;
Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм";
О избрании состава ревизионной комиссии КПКГ "ГозЗайм";
О выборе аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2018 год;
Об утверждении решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам;
Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ "ГозЗайм";
О внесении изменений в Устав КПКГ "ГозЗайм";
Рассмотрение других вопросов.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан, при подготовке общего собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан “ГозЗайм”, члены кооператива могут ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, каб.1