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JA Solar поставила модули для крупнейшей в Иордании солнечной электростанции на крыше

Пресс-релизы
20 марта, 12:45 UTC+3
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ПЕКИН (BEIJING), 20 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. (код Nasdaq: JASO), один из крупнейших мировых производителей высокоэффективных продуктов на основе солнечной энергии, сообщила о поставке фотоэлектрических модулей общей мощностью 3 МВт для крупнейшей в Иордании солнечной электростанции на крышах зданий Университета Ярмук.

Реализуемый один из ведущих вузов страны проект предполагает установку солнечной энергосистемы общей мощностью 3 МВт, состоящей из 9 232 солнечных панелей, на крышах 29 зданий университетского кампуса. Система будет способна вырабатывать 4,68 кВт электроэнергии в год, удовлетворяя повседневные потребности преподавателей и студентов, а также ежегодно сокращая углеродные выбросы на 290 метрических тонн. Один из крупнейших иорданских поставщиков решений на базе возобновляемых источников энергии компания Kawar Energy является подрядчиком услуг по проектированию и монтажно-строительным работам в рамках данного проекта, что гарантирует исключительно высокое качество, скорость и комплексный успех реализации задуманной инициативы.

Государство Иордания расположено в регионе с экстремальными климатическими условиями - высокой температурой воздуха, интенсивным ультрафиолетовым излучением и частыми песчаными бурями. Поэтому к надёжности используемых здесь солнечных модулей предъявляются особенно жесткие требования. Высококачественные модули от JA Solar способны демонстрировать отличные эксплуатационные показатели в вышеупомянутых окружающих условиях и гарантируют стабильную генерацию энергии. Общий объём поставок модулей JA Solar в Иорданию в 2017 году достиг 130,2 МВт, что составляет почти 50% регионального рынка. Компания JA Solar является ведущим поставщиком модулей для иорданских клиентов.

Вице-президент предприятия г-н Цао Бо (Cao Bo) прокомментировал: "Обладая статусом ведущего мирового производителя солнечных модулей, мы неизменно прилагаем все усилия для создания технологических инноваций и обеспечения высокого качества продукции с целью удовлетворения потребностей наших клиентом и содействия решению мировых энергетических проблем".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun)
bj.sunxr@jasolar.com
+86-10-63611888 x1698

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