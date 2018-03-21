Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Развлекательная платформа OLIVE представляет децентрализованные сервисы прямого вещания

Пресс-релизы
21 марта, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР (SINGAPORE), 20 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Индустрия прямого вещания с появлением новой и мощной платформы демонстрирует колоссальные темпы развития. Передовая паназиатская платформа прямого вещания OLIVE стала первым представителем этой отрасли, объединившим технологии блокчейна с сервисами эфирных трансляций. Компания также анонсировала выпуск собственной криптовалюты OLE, которая будет котироваться на торговой платформе и поспособствует процессу интеграции цифровых валют в индустрию комплексных развлечений (pan-entertrainment).

Платформа прямого вещания предоставляет охватывает весь спектр развлекательных направлений, включая музыку, ток-шоу, игры и социальные сети. Продукт ориентирован на удовлетворение потребительского спроса и уже является одним из самых быстро развивающихся сегментов Интернет-сервисов. Поэтому в сценариях, когда большое количество пользователей одновременно пополняют свои счета, платформе необходимо использовать более совершенные и гибкие механизмы управления капиталом, позволяющие приносить дополнительную ценность как операторам, так и пользователям. Возглавляя процесс децентрализации, OLIVE является безусловным лидером среди всех существующих платформ такого типа.

Вещательная платформа OLIVE Pan Entertainment со штаб-квартирой в Сингапуре осуществляет свою деятельность во всех странах Азиатско-тихоокеанского региона, сотрудничая более чем с 1 000 популярных международных телеведущих и обслуживая пользователей по всему миру. Команда руководства платформы на протяжении последних пяти лет активно осваивает направление прямого вещания. Благодаря сочетанию высокого профессионализма и эффективного менеджмента, им удалось быстро превратить OLIVE в ведущую платформу на азиатском рынке. OLIVE использует технологию блокчейна для создания первой в мире поистине децентрализованной платформы прямого вещания на базе сети aelf. Недавно состоялся и официальный выпуск собственной криптовалюты платформы - OLE.

Эта цифровая валюта позволит повысить уровень прибыльности для ведущих и операторов платформы, для которых рост комиссионных отчислений составит от 50% до 90%. Она также послужит отличным стимулом для пользователей, которые смогут получать токены за просмотр прямых трансляций. Подобный подход полностью трансформирует традиционную потребительскую модель прямых трансляций и позволяет в полной мере использовать все преимущества развлекательного контента.

В скором времени криптовалюта OLE появится в публичной продаже. Подробная информация будет обнародована на официальных сайтах и каналах в социальных сетях:

Olive official website: http://olivecoin.co
Telegram: https://t.me/OliveOfficialOLE  
Twitter: https://twitter.com/OliveCoinOLE

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лу Яо (Lu Yao), +86-158-0179-9586, business@olivecoin.co

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
7
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов