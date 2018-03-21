Развлекательная платформа OLIVE представляет децентрализованные сервисы прямого вещания

СИНГАПУР (SINGAPORE), 20 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Индустрия прямого вещания с появлением новой и мощной платформы демонстрирует колоссальные темпы развития. Передовая паназиатская платформа прямого вещания OLIVE стала первым представителем этой отрасли, объединившим технологии блокчейна с сервисами эфирных трансляций. Компания также анонсировала выпуск собственной криптовалюты OLE, которая будет котироваться на торговой платформе и поспособствует процессу интеграции цифровых валют в индустрию комплексных развлечений (pan-entertrainment).

Платформа прямого вещания предоставляет охватывает весь спектр развлекательных направлений, включая музыку, ток-шоу, игры и социальные сети. Продукт ориентирован на удовлетворение потребительского спроса и уже является одним из самых быстро развивающихся сегментов Интернет-сервисов. Поэтому в сценариях, когда большое количество пользователей одновременно пополняют свои счета, платформе необходимо использовать более совершенные и гибкие механизмы управления капиталом, позволяющие приносить дополнительную ценность как операторам, так и пользователям. Возглавляя процесс децентрализации, OLIVE является безусловным лидером среди всех существующих платформ такого типа.

Вещательная платформа OLIVE Pan Entertainment со штаб-квартирой в Сингапуре осуществляет свою деятельность во всех странах Азиатско-тихоокеанского региона, сотрудничая более чем с 1 000 популярных международных телеведущих и обслуживая пользователей по всему миру. Команда руководства платформы на протяжении последних пяти лет активно осваивает направление прямого вещания. Благодаря сочетанию высокого профессионализма и эффективного менеджмента, им удалось быстро превратить OLIVE в ведущую платформу на азиатском рынке. OLIVE использует технологию блокчейна для создания первой в мире поистине децентрализованной платформы прямого вещания на базе сети aelf. Недавно состоялся и официальный выпуск собственной криптовалюты платформы - OLE.

Эта цифровая валюта позволит повысить уровень прибыльности для ведущих и операторов платформы, для которых рост комиссионных отчислений составит от 50% до 90%. Она также послужит отличным стимулом для пользователей, которые смогут получать токены за просмотр прямых трансляций. Подобный подход полностью трансформирует традиционную потребительскую модель прямых трансляций и позволяет в полной мере использовать все преимущества развлекательного контента.

В скором времени криптовалюта OLE появится в публичной продаже. Подробная информация будет обнародована на официальных сайтах и каналах в социальных сетях:

Olive official website: http://olivecoin.co

Telegram: https://t.me/OliveOfficialOLE

Twitter: https://twitter.com/OliveCoinOLE