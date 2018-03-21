PlayFusion и Games Workshop создадут новую гибридную карточную игру Warhammer

КЕМБРИДЖ (CAMBRIDGE), Англия, 20 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания PlayFusion, лидер в разработке реалистичных игровых продуктов и создатель революционной коллекционной карточной игры (ККИ) Lightseekers, сегодня сообщила о начале увлекательного совместного проекта с Games Workshop, в рамках которого партнёры разработают абсолютной новый тип настольной военно-тактической игры и предоставят любителям ККИ возможность погрузиться в мир Warhammer Age of Sigmar. Новая игра будет включать коллекционные карточки, цифровую игру для мобильных устройств и ПК, а также потрясающий продукт, обеспечивающий эффект присутствия благодаря использованию уникальной технологии машинного зрения и дополненной реальности Enhanced Reality Engine™.

"Сотрудничество с Games Workshop позволяет нам реализовать давнее желание внести свой вклад во вселенную Warhammer. Большинство членов нашей команды и лично я выросли на этой игре, поэтому для нас большая честь не только стать партнёрами легендарной британской компании, но и внести свой вклад в один из самых оригинальных и лучших фэнтэзийных сеттингов в мире, - отметил Марк Герхард, главный исполнительный директор и соучредитель PlayFusion. - Мы с большим энтузиазмом и громадным интересом примем участие в создании инновационного способа, позволяющего всем давним фанатам и новичкам в этом сообществе по-новому испытать вселенную Age of Sigmar".

PlayFusion представит новую линейку продуктов Warhammer Age of Sigmar Champions в июле 2018 года. "Физическая" карточная игра будет включать сотни коллекционных карт, с помощью которых игроки могут создавать собственные колоды в соответствии со своими стратегическими и тактическими задумками. Карточки оживают при их просмотре через PlayFusion Enhanced Reality Engine™, предоставляя поклонникам многочисленные игровые варианты, а также открывая новый способ погружения во вселенную Warhammer Age of Sigmar. PlayFusion планирует сотрудничать Games Workshop на протяжении многих лет, создавая новые дополнения и расширяя ассортимент карт для легендарной игры.

Игровое приложение, доступное для устройств на базе iOS, Android и ПК, предоставит сообществу Warhammer новый способ физического исследования этого фэнтэзийного мира с помощью их любимых девайсов в режиме онлайн-игры. В коллекции Warhammer Age of Sigmar Champions также будут представлены уникальные физические и цифровые продукты, позволяющие игрокам "импортировать" свои коллекционные карточки в онлайн-игру.

"Сотрудничество со столь талантливой группой опытных специалистов, как PlayFusion, - это большая удача и истинное удовольствие. Их энтузиазм, технологический опыт и уверенность в отсутствии непреодолимых трудностей очень впечатляет, - прокомментировал глава лицензионного департамента Games Workshop Джон Джиллард (Jon Gillard). - Сочетние богатейшего контента Warhammer Age of Sigmar с инновационым гибридом физической/цифровой карточной игры в любом случае представляется нам весьма выигрышной комбинацией, а если к нему добавить ещё и крутые функции дополненной реальности, этот продукт становится поистине уникальным".

Все желающие могут оформить предзаказ на Warhammer Age of Sigmar Champions, посетив веб-сайт www.warhammerchampions.com. Дополнительная информация будет обнародована на Конференции игровых разработчиков в Сан-Франциско.

О компании PlayFusion

Компания PlayFusion со штаб-квартирой в "Мекке" британских высоких технологий - городе Кембридж, - является титулованным технологическим предприятием, специализирующимся на создании революционных решений для реалистичных развлекательных продуктов. Разработка Enhanced Reality Engine™ на базе сверхсовременной запатентованной технологии машинного зрения объединяет физический и виртуальный миры, позволяя создателям современного развлекательного контента дарить поклонникам поистине магические, захватывающие ощущения. Флагманская разработка PlayFusion - Lightseekers, - является одной из самых перспективных ККИ, стремительно набирающей популярность у фанатов подобных игр.

О компании Games Workshop

Games Workshop® Group PLC (код LSE: GAW.L), со штаб-квартирой в Ноттингеме (Великобритания) создает миниатюры для мира фэнтэзи. Games Workshop специализируется на разработке, производстве, маркетинге и сбыте широкого спектра фирменной продукции под лейблом Warhammer®: Age of Sigmar® и Warhammer® 40,000®. В ассортименте компании представлены игры, фигурки воинов, книги и наболы для моделирования. Продукция компании реализуется через сеть из 469 фирменных магазинов (под торговыми марками Games Workshop® или Warhammer®), Интернет-портал www.games-workshop.com, а также независимых розничных дистрибьюторов в более чем 50 странах по всему земному шару. Дополнительную информацию о Games Workshop, а также о других брендах и линейках продукции компании (включая издательское подразделение "Black Library" и студию по разработке пластиковых миниатюр "Forge World") можно найти на веб-сайте www.games-workshop.com.

Контактная информация для представителей СМИ

Grayling Public Relations

PlayFusion@grayling.com