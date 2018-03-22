Брюс Риттманн и Марк ван Лосдрехт удостоены Стокгольмской Водной Премии за 2018 год

СТОКГОЛЬМ, March 22, 2018/PRNewswire/ -- Профессоры Брюс Риттманн (Bruce Rittmann) и Марк ван Лосдрехт (Mark van Loosdrecht) названы лауреатами Стокгольмской Водной Премии -2018 (Stockholm Water Prize) за революционные разработки в области водоподготовки и очистки сточных вод.

Марк ван Лосдрехт и Брюс Риттманн являются общепризнанными передовыми специалистами в области процедур водоподготовки на базе экологических биотехнологий. Их инновационные исследования привели к созданию нового поколения энергоэкономичных процессов водоочистки, позволяющих эффективно экстрагировать из сточных вод питательные вещества и прочие химические элементы - как ценные, так и вредные.

Марк ван Лосдрехт является профессором экологических биотехнологий в Делфтском техническом университете (Нидерланды). Брюс Риттман - регент-профессор экологической инжинериии, директор Светтевского центра экологических биотехнологий Института биодизайна при Университете штата Аризона (США).

Комментируя новость о получении Премии , профессор ван Лосдрехт отметил: "Я очень рад и польщён столь высокой честью! Это признание не только нашей работы, но и вклада микробиологической инженерии в водный сектор".

В сопроводительной записке к вручению наград Номинационный комитет Стокгольмской Водной Премии даёт высокую оценку достижениям профессоров Риттманна и ван Лосдрехта как "новаторов и лидеров в сфере разработки процессов водоподготовки и очистки сточных вод на базе экологических биотехнологий. Они совершили настоящую революцию в технологиях подготовки безопасной питьевой воды и усовершенствованной очистки загрязнённой воды для последующего повторного использования или сброса в естественную среду - и все это при максимальном сокращении энергопотребления".

Выполненные этими авторитетными специалистами исследования привели к созданию новых процессов водоподготовки, которые на сегодняшний день широко используются по всему земному шару. "Мы привыкли думать о загрязняющих веществах как о чём-то, от чего необходимо избавляться, но сегодня мы начинаем видеть в них потенциальные ресурсы, просто оказавшиеся не в том месте", - отмечет профессор Риттманн.

"Вместе профессора Риттманн и Лосдрехт возглавляют и указывают путь к успешному решению одной из сложнейших задач человечества - предоставления безопасной и чистой воды людям, промышленным предприятиям и экосистемам", - комментирует исполнительный директор SIWI Торгни Хольмгрен (Torgny Holmgren).

Кронпринцесса Швеции Виктория вручит Премию лауреатам от имени Его Величества короля Швеции Карла XVI Густава, лично курирующего Стокгольмскую Водную Премию, в ходе королевской церемонии награждения, которая состоится 29 августа этого года в рамках Всемирной Недели Воды в шведской столице.

Примечание для редакторов:

Дополнительная информация о лауреатах: http://www.siwi.org/swp2018

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