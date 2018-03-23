Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CITIC Telecom CPC объявляет о назначении нового управляющего директора по Европе

Пресс-релизы
23 марта, 11:15 UTC+3

Компания также сообщает завершении процедуры смены названий вновь приобретенных организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ (HONG KONG), 23 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- CITIC Telecom International CPC, единоличное дочернее предприятие компании CITIC Telecom International Holdings Limited (код SEHK:  1883), с радостью сообщает о решении назначить Джеймса Хальберштадта на должность управляющего директора по Европе с 5 марта 2018 г. 

Комментируя назначение Хальберштадта, генеральный директор компании CITIC Telecom CPC Стивен Хо сказал: "С удовольствием приветствую Джеймса в качестве нового управляющего директора CITIC Telecom CPC по Европе. Эта руководящая позиция — существенный шаг на пути к поддержанию нашей конкурентоспособности. Для CITIC Telecom CPC важно наличие сильной, энергичной и объединенной управленческой команды в Европе. Я уверен, что Джеймс способен обеспечить дальнейшее развитие нашей компании, опираясь на наши текущие достижения, и повысить эффективность нашей работы в целом".

Джеймс Хальберштадт обладает обширным опытом работы на телекоммуникационном рынке Европы, сильным коммерческим чутьем и богатыми техническими знаниями по самым разнообразным аспектам в этой отрасли. Его насыщенная карьера в качестве технического директора насчитывает более 15 лет работы в бизнесе и маркетинге. Джеймс является экспертом в области разработки и реализации стратегий для быстро растущих компаний, а также в заключении договоров с компаниями-клиентами высшего эшелона и управлении работой с ними. Его способность видеть общую картину, от важных технических деталей до перспектив развития с точки зрения макростратегии, будет очень ценным качеством для клиентов CITIC Telecom CPC. 

По поводу своего назначения Хальберштадт сказал: "Я очень рад перспективе руководить CITIC Telecom CPC в Европе, поскольку наша Компания продолжает расти на рынках Европы и СНГ. С нетерпением жду сотрудничества по дальнешему развитию нашего бизнеса с нашим европейским руководством и многими моими коллегами как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Я убежден, что наша командная работа поможет Компании достичь еще больших успехов".

Помимо обширных технических знаний Хальберштадт владеет несколькими языками, включая французский, немецкий и испанский. Эти навыки помогут ему в исполнении роли разностороннего лидера при управлении командой CITIC Telecom CPC в Европе.

Компания CITIC Telecom CPC также объявила о завершении процесса смены названий 13 компаний, приобретенных вместе с Linx Telecommunications B.V. Г-н Хо добавил: "После назначения Джеймса и завершения процедуры смены названий различных компаний на рынках Европы и СНГ, включая представительства, входящие в рамочную структуру "Один пояс, один путь", мы прекрасно подготовлены к движению вперед и реализации нашей концепции "Соединения мира с цифровым Шелковым путем".

* Для получения полной информации нажмите здесь .

Контактная информация для представителей СМИ:

Микти Вонг (Micty Wong) (головной офис)
+852-2170-7511
micty.wong@citictel-cpc.com

Ровена Ленг (Rowena Leung) (Aзия) 
+852-2170-7536 
rowena.leung@citictel-cpc.com

Кристин Вестдик (Kristin Westdijk) (Европа) 
+31-(0)-205-672-004 
kristin.westdijk@citictel-cpc.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" отказал в перелете певице Успенской из-за грубого поведения
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама