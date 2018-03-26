Промоушн-кампания роботов-пылесосов ILIFE пройдет в ходе Юбилейной распродажи AliExpress

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 24 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Знаменитый бренд роботов-пылесосов ILIFE сообщил, что его фирменная коллекция будет участвовать в Юбилейной распродаже AliExpress 328. В ходе этой весенней акции ILIFE представит суперсовременные решения для роботизированной уборки потребителям из разных стран Европы, включая Россию и Испанию. Это позволит дополнительно укрепить позиции бренда в категории роботов-пылесосов на AliExpress. В акции примут участие продукты высочайшего качества, включая недавно представленные новинки "А8" - робот-пылесос с системой навигации 360° PanoView и "V8s" - робот "2-в-1" с системой самонавигации. Кроме новинок на выбор покупателей будут представлены и модели из классической коллекции ILIFE – "V7s Pro" и "A4s".

Недавно представленная на международной площадке AliExpress новинка А8 станет центральным продуктом предстоящей акции. Навигационный алгоритм CV-SLAM на базе технологий ИИ и клининговая система CyclonePower нового поколения способствуют составлению карты помещения и планированию маршрута в режиме реального времени, что гарантирует минимальный процент нахватываемой площади. Взаимозаменяемые щетинные и резиновые щетки делают А8 универсальным устройством для уборки всех типов напольных покрытий, а его cверхтонкий корпус (толщиной всего 72 мм) позволяет ему удалять пыль и грязь в узких пространствах, устраняя проблему пропущенных мертвых углов.

Новейший робот-пылесос "2-в-1" с системой самонавигации V8s также будет в центре внимания промокампании. Новинка, оснащённая плавающей всасывающей форсункой и водяным баком iDropping, способна с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки. Навигационная система iMove обеспечивает точное зонирование и составление маршрута для регулярных уборок. Повышенная эффективность уборки достигается за счёт плавающей всасывающей форсунки и пылесборника ёмкостью 750 мл: форсунка поддерживает постоянный тесный контакт с поверхностью пола в процессе сухой уборки, а просторный пылесборник позволяет очищать большую площадь пола без опорожнения.

С момента открытия фирменных магазинов на AliExpress в 2017 году бренд ILIFE наблюдает устойчивый и активный рост объёмов продаж. В том же прошлом году компания заняла 1-е место среди всех поставщиков роботов-пылесосов и вошла в число 10 самых продаваемых брендов в ходе акции 11.11 на AliExpress. В рамках юбилейной распродажи 328 AliExpress с 28 по 30 марта в фирменных магазинах ILIFE и в испанских филиалах будут действовать скидки на ассортимент роботов-пылесосов в размере 35-65%. Ограниченные предложения будут также доступны в магазине ILIFE на AliExpress и на официальной странице Юбилейной распродажи: https://goo.gl/V7LEMm.

О компании ILIFE

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.iliferobot.com.

Анна Ян (Anna Yang)

+86-755-2377-2205

media@iliferobot.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/658068/ILIFE_Spring_Promotion.jpg