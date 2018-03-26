Air China запускает новый маршрут Пекин-Хьюстон-Панама

ПЕКИН (BEIJING), 26 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- 5 апреля 2018 года авиакомпания Air China начнёт перелёты по новому маршруту между Пекином и Панамой через Хьюстон. Новый рейс должен значительно облегчить процессы обмена между странами и близлежащими регионами, а также предоставить пассажирам дополнительные варианты при планировании путешествий.

В июне 2017 года Китай и Панама подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Панама. Факт официального установления дипломатических отношений стал новым шагом к углублению связей, насчитывающих уже более 160 лет. Китай занимает второе место как среди крупнейших торговых партнёров Панамы, так и самых активных пользователей Панамского канала, а Панама, в свою очередь, является крупнейшим торговым партнёром Поднебесной в Центральной Америке. В прошлом году объём двусторонней торговли составил около $6,7 млн, а пассажирский трафик между странами достиг почти 40 000 человек. Годовые темпы роста данного показателя составили почти 30%.

Наиболее известный как центр Панамского канала город Панама - старинный порт, удобно расположившийся между покрытыми буйной зеленью горами и Тихим океаном. Здесь туристы могут воочию увидеть разительный контраст между яркой колониальной архитектурой города и сверкающими современными небоскрёбами, доминирующими в силуэте столицы. Панама может также похвалиться уникальным географическим расположением на перекрёстке суши и океана, благодаря чему Китай рассматривает этот регион как естественное - и чрезвычайно важное, - продолжение Морского Шёлкового пути 21-го века в Латинской Америке. Air China надеется, что кроме содействия укреплению торговых связей между странами запуск нового маршрута Пекин-Хьюстон-Панама позволит значительно оптимизировать транспортные каналы между Китаем и Панамой. Более того, предполагается, что новый маршрут углубит двустороннее сотрудничество в инвестиционной, торговой, морской, образовательной и туристической сферах.

В последние годы авиакомпания Air China предпринимает активные шаги для превращения Пекина в крупный авиационный узел общемирового значения. Маршрутная сеть Air China уже охватывает все шесть населённых континентов, а запуск рейса Пекин-Хьюстон-Панама знаменует достижение очередной вехи в реализации планов компании по расширению своего присутствия в Северной и Южной Америке. На сегодняшний день Air China осуществляет свыше 200 еженедельных рейсов в 12 пунктов назначения в этом регионе, включая Нью-Йорк (аэропорты «Ньюарк» и им. Джона Ф. Кеннеди), Вашингтон (округ Колумбия), Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Гавайи, Ванкувер, Монреаль, Гавана и Сан-Паулу. Современные и просторные салоны лайнеров и первоклассный сервис на борту гарантируют пассажирам максимальный комфорт на протяжении всего путешествия.

Информация о рейсах:

Номера рейсов: CA885/6 (время местное) Исходящие рейсы (четверг, воскресенье): Отправление из Пекина в 07:40, прибытие в Хьюстон в 08:20; отправление из Хьюстона в 10:50 и прибытие в Панаму в 14:30; входящие рейсы (четверг, воскресенье): Отправление из Панамы в 16:30 и прибытие в Хьюстон 20:15; отправление из Хьюстона в 01:00 следующего дня и прибытие в Пекин в 04:50 через день. Маршрут Пекин-Хьюстон-Панама обслуживает широкофюзеляжный самолёт Boeing 777-300 ER (увеличенной дальности), пользующийся популярностью у деловых путешественников. Салоны первого и бизнес-класса оснащены креслами с горизонтальным наклоном спинки и центральным баром. А пассажиров в салонах всех классов ждут персональные развлекательные системы и розетки электропитания. Лайнер Boeing также характеризуется наличием туалетов, оборудованных для инвалидов-колясочников, динамичной регулировкой светодиодной подсветки, обеспечивающей дополнительный комфорт для всех пассажиров.

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжао Синюй (Zhao Xingyu), +86-10-6146-2395, zhaoxingyu@airchina.com