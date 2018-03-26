Стартовал третий этап всероссийского футбольного проекта "Кубок вкуса 2018"

27 марта стартовал уже третий этап проекта – акция в торговой сети "Лента"[1]. С 27 марта по 23 апреля, приобретая продукты под брендами Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах сети, каждый участник акции получит шанс выиграть главный приз – возможность присутствовать на тренировке сборной России, а также пообщаться с командой в неформальной обстановке. Призёры акции получат памятные призы – футбольные мячи, кружки и смарт-часы.

В феврале этого года компания ООО "Мон’дэлис Русь" запустила масштабный проект "Кубок вкуса 2018". Череда акций во всероссийских торговых сетях дает возможность футбольным болельщикам выиграть призы мечты – личные встречи со сборной России! Подробные правила "Кубок вкуса 2018" с описанием всех призов можно найти на сайте акции http:// Промо2018.рф/.

Пресс-служба "Кубок вкуса 2018":

Анастасия Чекулаева

8 (985) 827-37- 61

a.chekulaeva@randi.ru

О компании Mondelez International в России

ООО "Мон’дэлис Русь" (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на российском рынке более 20 лет. Компания выпускает известные россиянам бренды, такие как: шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье "Юбилейное", Oreo, бисквит "Медвежонок Барни", соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты.

О компании "Лента"

"Лента" – первая по величине сеть гипермаркетов и третья [1] среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. "Лента" управляет 232 гипермаркетами в 84 городах по всей России и 100 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе с общей торговой площадью 1 389 376 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет около 5 600 кв.м, средняя площадь супермаркета – 900 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами.

[1] Сроки проведения акции в торговой сети "Лента": с 27 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам такой акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте http:// Промо2018.рф/