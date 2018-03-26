Международная кампания TUMI Latitude: путешествие дизайна

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 26 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Используя преимущества своего многолетнего опыта создания инноваций, функциональности, долговечности и актуального дизайна, компания TUMI представляет свою новую премиальную линейку моделей в твёрдом корпусе - TUMI Latitude. Коллекция из самых легких на сегодняшний день багажных сумок и чемоданов TUMI Latitude бросает вызов стандартам прочности и инженерного проектирования. Изделия TUMI Latitudeпозволят вам путешествовать c высочайшим шиком.

Дабы отметить выпуск инновационной коллекции, бренд TUMI отправился в грандиозное кругосветное путешествие по единой широте в компании с лауреатом премии "Эмми", актёром Александром Скарсгордом. Кампания, режиссёром которой выступил Огастас Панч, подвергла испытанию превосходный дизайн, качество, износостойкость и функциональность изделий TUMI Latitude, а каждую из этих характеристик представляла определённая остановка на пути кругосветки:

Тольна/Сексард, Венгрия: начальная точка путешествия и место создания TUMI Latitude. Здесь наш герой в исполнении Александра получает своё задание и начинает путь, полный приключений

Озеро Комо, Италия: первая остановка в путешествии Александра с TUMI Latitude. Он причаливает к берегу на винтажной яхте RIVA и встречает нашу героиню - модель и актрису Камил Роу. На озере Комо Александр находит полезные подсказки, позволяющие ему достичь следующей точки назначения

Кугар Маунтин, Вашингтон: Александр исследует тихоокеанское побережье на Северо-западе США и совершает полёт на винтажном самолете, в буквальном смысле буксируя свой чемодан TUMI Latitude к следующему пункту назначения

Монголия: Александр путешествует по этой пустынной стране на поезде, автомобиле и верблюде - в сопровождении багажа TUMI Latitude. Прежде, чем достичь цели своей миссии, наш герой проводит ночь под звёздным небом, а затем возвращается в Венгрию.

"О таком потрясающем опыте, что мне подарило участие в кампании TUMI Latitude, я мог только мечтать, - отметил Александр Скарсгорд. - Мне посчастливилось совершить настоящее кругосветное путешествие в сопровождении милейших и чрезвычайно талантливых людей. Сам продукт тоже очень впечатляет: пару раз я даже пытался намеренно повредить сумку, но, конечно же, не преуспел в этом".

За положенной в основу кампании идеей кругосветного путешествия вдоль одной широты стоит желание продемонстрировать неординарный дизайн изделий коллекции и их способность выдерживать любые испытания - вне зависимости от ландшафта, климата или культуры. Акцентом новой кампании стали не форма и функциональность, а стремление усовершенствовать сам процесс путешествия с перемещением между точками назначения самыми неожиданными способами и, конечно же, с возможностью встретить на своём пути множество интересных людей. Кампания будет проводиться на всех рынках мира по различным каналам, включая социальные сети Facebook и Instagram, наружные и цифровые рекламные медиа.

"Каждой новой коллекцией TUMI стремится предоставлять своим клиентам лучшие эксплуатационные характеристики, превосходный дизайн и стиль, - прокомментировал креативный директор TUMI Виктор Санц. - В основе TUMI Latitude лежит идея создать коллекцию лучших из лучших изделий как с точки зрения инноваций, так и эстетики, что и побудило нас оптимизировать вес, функциональность, прочность, эргономичность и другие характеристики нашего багажа. Неизменным вдохновением для нас служат люди, преодолевающие самые уникальные маршруты мира, а наше кругосветное путешествие в компании Александра подарило нам просто потрясающий опыт".

В коллекции TUMI Latitude будет представлен широкий спектр ручной клади и чемоданов, включая сумки, соответствующие стандартам ручной клади на международных рейсах. чемоданы для коротких поездок и длительных путешествий. Модели в черном, тёмно-синем и серебристом цветах, можно будет приобрести в отдельных розничных магазинах TUMI и на портале TUMI.com по цене 645-795 долл. США.

О компании TUMI

Основанная в 1975 году компания TUMI создаёт первоклассные аксессуары для бизнеса и путешествий, способные сделать все аспекты жизни «в разъездах» комфортными и элегантными. Сочетая в своих изделиях безупречную функциональность, оригинальное мышление и дух истинного мастерства, мы неизменно стремимся дать возможность любителям путешествий получать удовольствие от своего увлечения на протяжении всей жизни. Продукция бренда реализуется в 75 странах мира через сеть из 2 200 авторизованных точек продаж. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите веб-сайт www.TUMI.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/658270/TUMI.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: TUMI, Зои Сандерс (Zoe Saunders), zoe.saunders@tumi.com