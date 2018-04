Приложение LIKE APP с функциями видеоредактирования лидирует в Google Play

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 2 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- LIKE APP, ведущее видеоприложение с применением самых современных технологий в своей категории, стремительно завоёвывает популярность на социальных медиаплатформах и уже вышло на первое место в Google Play в Казахстане и Кыргызстане. Такие известные селебрити, как Ольга Бузова и Катя Адушкина, а также многочисленные звёзды социальных сетей уже воспользовались преимуществами поистине фантастических опций LIKE App для создания собственных видеоклипов в LIKE, что и позволило приложению стать самым модным трендом.

Дабы предоставить молодёжи больше возможностей продемонстрировать уникальность своей личности в идеальном видеоролике для социальных платформ, создатели LIKE разработали целый ряд инновационных функций. 4D Magic позволяет создавать многомерные видео с уровнем качества, ранее недоступным для приложений коммерческого уровня. Music Magic помогает пользователям создавать потрясающие полупрофессиональные клипы в четырёх самых популярных стилях EDM. А в скором времени разработчики LIKE App представят сенсационную функцию, которая непременно станет не менее популярной, чем все её предшественники. Возможности новой функции уже можно увидеть на каналах приложения в социальных сетях.

"Мы очень рады открывать 37 миллионам пользователей LIKE App по всему миру доступ к современным технологическим инновациям, - отметил исполнительный директор LIKE APP Аарон Вэй (Aaron Wei). - В то время, как приложения вроде Instagram и Snapchat по-прежнему безуспешно пытаются догнать нас, мы в очередной раз берём на себя лидерство в этой динамично развивающейся отрасли и предоставляем потребителям именно те передовые технологии, которых они так жаждут".

По сравнению с другими видеоредакторами, LIKE APP по своим функциям не имеет конкурентов в отрасли и представляет собой идеальное решение, позволяющего в считанные минуты создавать стильные музыкальные видеоклипы. Более 37 миллионов юных и взрослых пользователей приложения в более чем 200 странах мира отныне имеют возможность насыщать свои креативные видео эффектами, которые ранее казались немыслимыми. Чтобы получить дополнительную информацию или скачать приложение, посетите веб-сайт http://www.like.video/.

О приложении LIKE App

Создателем LIKE является компания BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. - самое быстро развивающееся Интернет-предприятие Сингапура. Мы специализируемся на создании видеоредакторов, приложений для широковещательной видеотрансляции и сопутствующих продуктов VoIP для пользователей по всему земному шару.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.like.video/.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/661033/LIKE_APP.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ао Юйцзе (Yujie Ao), +86-186-8584-0530, aoyujie@bigo.sg