GCL Group и Softbank инвестируют $930 млн в создание совместного предприятия в Индии

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 3 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GCL System Integration Technology Co., LTD (код SZ: 002506) (GCL-SI), дочернее предприятие ведущего мирового конгломерата в сфере альтернативных источников энергии GCL, сообщила, что 29 марта этого года GCL Group подписала протокол о намерениях с Softbank Vision Fund (SBVF) в лице управляющей фирмы Softbank Investment, являющейся подразделением Softbank Group. Согласно положениям документа, GCL Group и Softbank Investment планируют создать совместное предприятие на территории индийского штата Андхра-Прадеш. Процесс учреждения СП будет осуществлён напрямую или посредством дочерних подразделений упомянутых компаний. 60% капитала нового совместного предприятия будет принадлежать Softbank Investment, а 40% - GCL Group. Это соотношение будет корректироваться в случае вхождения в его состав третьего партнёра. Состав совета директоров совместного предприятия будет соответствовать структуре его капитала.

Предполагаемый общий объём инвестиций в создание СП составляет $930 млн, однако стороны ещё не определились с источниками финансирования. Планируемая производственная мощность совместного предприятия достигает 4 ГВт с разделением на два этапа по 2 ГВт каждый. Основная сфера деятельности нового СП охватывает производство и реализацию слитков, пластин, батарей и модулей для фотоэлектрических систем.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (код на Шэньчжэньской фондовой бирже: 002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лео Юань (Leo Yuan), +86-176-0408-0725, yuanhui@gclie.com