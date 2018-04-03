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Bachmann & Welser Capital Group предоставляет безрегрессные кредиты

Пресс-релизы
3 апреля, 9:50 UTC+3

В качестве залога при выделении подобных кредитов могут использоваться резервные аккредитивы и среднесрочные векселя

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ЛОНДОН (LONDON), April 3, 2018/PRNewswire/ -- Bachmann & Welser Capital Group - уважаемая, независимая фирма, располагающая достаточным финансированием и специализирующаяся на монетизации резервных аккредитивов и среднесрочных векселей. Деятельность фирмы также связана с платформами, принадлежащими известным мировым банкам.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )

Программа безрегрессных кредитов имеет весьма широкий диапазон: в большинстве случаев, выручка может составлять от 30% залоговой стоимости инструментов, используемых для обеспечения менее ценных инструментов, полученных от банков со сниженными рейтингами, и до 80% для инструментов с высокой ценностью, предоставленных ведущими банками мира. 

В качестве залога при выделении подобных кредитов могут использоваться следующие инструменты: Резервные аккредитивы (SBLC), среднесрочные векселя (MTN). Номинальная стоимость монетизируемых инструментов составляет не менее 10 млн. Инструменты должны быть на "экране" (Euroclear, DTCC, Bloomberg).

Передача и/или блокирование инструмента должны осуществляться посредством сообщений SWIFT MT-760; другие способы передачи не принимаются ни в каких случаях. К участию в кредитной программе не принимаются инструменты, выданные финучреждениями Латинской Америки, Азии, Индии, Греции, Италии, России, Украины, Кипра или Китая (за исключением гонконгских банков, вопрос о принятии инструментов которых рассматривается в частном порядке). В зависимости от конкретного случая, могут действовать особые условия предоставления кредита. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.bachmannwelser.com

Email: enquiries@bachmannwelser.com, тел.: +44(0)131-357-0361

Источник: Bachmann & Welser Capital Group

Source: Bachmann & Welser Capital Group

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