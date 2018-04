Создатели LIKE App представляют Super Power, превращающую пользователей в супергероев

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 3 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Создатели LIKE App, ведущего видеоприложения с применением самых современных технологий в своей категории, представляет революционную функцию редактирования Super Power. Новая функция позволяет пользователям использовать естественные элементы вокруг них для контроля природных явлений, а также применять свои "сверхвозможности" (Super Powers) для решения казалось бы безвыходных проблем. Опция предоставляет ряд потрясающих эффектов дополненной реальности ранее невиданного для коммерческих приложений уровня.

Разработчики LIKE App отследили миллионы движений человеческого тела и составили классификацию самых часто используемых жестов. Исходя из сценариев применения таких движений, LIKE App сопоставляет их с самыми популярными спецэффектами, которые раньше мы могли наблюдать разве что в голливудских блокбастерах. LIKE App протестировала функцию Super Power с применением самостоятельно разработанной системы и алгоритма машинного обучения, что позволило в значительной степени повысить точность распознавания приложением различных движений и жестов.

Эта революционная инновация позволяет любому пользователю использовать естественные элементы из окружающего их мира - землю, ветер, огонь и воду, - и за считанные минуты создавать захватывающий дух контент. Новейшая функция предоставляет пользователям поистине магическую способность превращаться в небесных или огненных ангелов, призывающих на помощь древние силы, заставляющих камни летать и контролирующих все явления природы.

"Изучая вопрос дальнейшей оптимизации LIKE App, мы не смогли придумать ничего лучше предоставления нашим пользователям возможности почувствовать себя любимыми супергероями - или злодеями, если уж на то пошло, - отметил исполнительный директор LIKE App Аарон Вэй (Aaron Wei). - В то время, как приложения вроде Instagram и Snapchat по-прежнему безуспешно пытаются догнать нас, мы в очередной раз берём на себя лидерство в этой динамично развивающейся отрасли и предоставляем потребителям именно те передовые технологии, которых они так жаждут".

Юные и взрослые пользователи приложения в более чем 200 странах мира отныне имеют возможность создавать креативные видео с эффектами, которые ранее казались немыслимыми. Чтобы получить дополнительную информацию или скачать приложение, посетите веб-сайт www.like.video.

О приложении LIKE App

Создателем LIKE App является компания BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. - самое быстро развивающееся Интернет-предприятие Сингапура. Мы специализируемся на создании видеоредакторов, приложений для широковещательной видеотрансляции и сопутствующих продуктов VoIP для пользователей по всему земному шару. Для получения дополнительной информации посетите: htps://www.like.video/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/660437/LIKE_App_Super_Power_Effects.jpg