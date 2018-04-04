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GFI Software запускает GFI Unlimited — уникальную модель подписок на ПО для бизнеса

Пресс-релизы
4 апреля, 10:01 UTC+3

Новый каталог от GFI — это постоянно пополняемый портфель программного обеспечения в сфере связи и сетевой безопасности для распространения по фиксированной цене среди малого и среднего бизнеса

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ОСТИН, штат Техас, 4 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня GFI Software запускает GFI Unlimited, уникальную модель подписки, которая обеспечивает малому и среднему бизнесу доступ ко всему необходимому ПО для связи и сетевой безопасности по единой фиксированной цене. Благодаря данному инновационному подходу партнеры GFI могут предложить своим клиентам незаменимое технологическое решение и обеспечить своим компаниям стабильное и прогнозируемое повышение дохода.

"Сегодня многие компании вынуждены работать в условиях ограниченного бюджета и самостоятельно выбирать из множества продавцов, предлагающих технологические решения для ведения бизнеса, — рассказывает Скотт Брайтон, генеральный директор GFI Software. — Наш ответ на этот вызов — GFI Unlimited. Мы инвестируем миллионы в формирование каталога программного обеспечения, который будет доступен по единой фиксированной цене".

Единая экономичная подписка GFI Unlimited открывает доступ к целому обширному портфелю ПО. На данный момент он составляет более десятка полнофункциональных и технологичных решений в сфере связи и сетевой безопасности, проверенных тысячами пользователей по всему миру. Кроме того, в каталог постоянно добавляется новая продукция.

"Сегодня малому и среднему бизнесу становится все сложнее справляться с актуальными задачами: от противодействия угрозам безопасности и соблюдения нормативных требований, таких как GDPR, до поддержания необходимого качества коммуникации, требования к которому постоянно меняются, — рассказывает Йоханнес Камлеитнер, старший вице-президент и директор по прибыли GFI Software. — Благодаря GFI Unlimited наши партнеры способны помочь малому и среднему бизнесу быстрее расширяться и упрощать свои ИТ-системы для эффективной работы в постоянно меняющемся ИТ-пространстве, и при этом повышать собственный партнерский доход".

Подписка GFI Unlimited уже доступна. На данный момент она включает: GFI OneGuard, GFI OneConnect, GFI LanGuard, GFI WebMonitor, GFI Archiver, GFI MailEssentials, GFI FaxMaker, GFI EndPointSecurity, GFI EventsManager, Kerio Connect, Kerio Control и Kerio Operator. Стоимость составляет от $24 / €21,60 / £19,20 за пользователя при приобретении годовой подписки. В стоимость подписки входит техническая поддержка для всех продуктов. Дополнительную информацию вы найдете на веб-сайте www.gfi.com/unlimited.

О компании GFI Software 

GFI Software входит в состав группы компаний ESW Capital и занимается разработкой интеллектуальных оптимизированных ИТ-решений для компаний любого масштаба. Наши решения помогают ИТ-администраторам просто и эффективно контролировать и защищать свои бизнес-сети, системы, приложения и каналы связи, вне зависимости от местоположения. Компания GFI Software фокусируется на партнерских продажах и сотрудничает с тысячами партнеров по всему миру. Мы были удостоены множества наград и благодарностей в нашей индустрии, а также долгое время являемся поставщиком программного обеспечения Microsoft® уровня Gold ISV Partner. Подробную информацию о GFI Software, нашей продукции и историях успеха наших клиентов из 120 стран мира вы найдете по адресу www.gfi.com.

КОНТАКТ: Yvette Hastings, GFI Software, +44-1223-202135, press@gfi.com

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