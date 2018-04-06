Умниц, красавиц коронуют в Москве

Андрей Малахов и Надежда Лысенко назвали дату конкурса красоты "Мисс и Миссис Россия Земля" (18+). Мероприятие пройдет 29 апреля. На пресс-конференции, ведущим которой стал Андрей Малахов, стало известно, что новую мисс и миссис России, которые будут представлять страну на международном конкурсе красоты "Мисс и Миссис Земля" (18+), выберут уже в конце этого месяца. Кастинг участниц идёт на сайте mrsrussia.earth.



В Москве 4 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная созданию Национальной Ассоциации конкурсов красоты и предстоящему финалу конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018". Одним из спикеров мероприятия стала Надежда Лысенко, Миссис Россия, Заслуженная артистка, национальный директор Миссис и Мисс Россия Земля. Главный редактор проекта "СтарХит" Андрей Малахов вел пресс-конференцию. Подробности доступны на сайте mrsrussia.earth. Также в ней приняли участие Евгений Герасимов, Председатель Комиссии Московской городской Думы по культуре; Алексей Миндель, президент Международной ассоциации танцевальных клубов, школ и студий танца; Надежда Заборская, Миссис Россия Земля, вице-Миссис Россия Мира, телеведущая; Элина Бутенко, Миссис Европа, телеведущая, региональный директор Миссис и Мисс Россия Земля; Ольга Торнер, Миссис Вселенная.

По итогам была объявлена дата проведения финала конкурса в Москве.

Из 40 девушек 29 апреля выберут самую красивую мисс и миссис России, которые будут представлять страну на международном конкурсе красоты "Мисс и Миссис Земля". Финал назначен на июль. Представительница России отправится в Лас-Вегас.

"Многие разочарованы результатами, организацией конкурсов красоты. Пришло время свежей крови в этой сфере. Думаю, когда сюда придут люди, которые заинтересованные не в разовом обогащении, не в том, чтобы сорвать куш, продать первое место и на этом закончить конкурс в каком-нибудь ночном клубе, отношение изменится, а конкурсы красоты обретут репутацию. Поэтому я думаю, что создатели Национальной ассоциации найдут поддержку среди тех, кто участвует, хочет участвовать и кто живет и трудится в индустрии красоты. Желаю успехов в этом деле!", – поделился мнением Андрей Малахов.