KT создаст новую технологическую революцию в космическом пространстве и в Северной Корее

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 11 июня 2018 г. Крупнейшая южнокорейская компания телекоммуникационной сферы KT Corp. (код KRX: 030200; код NYSE: KT) сегодня сообщила о планах своего спутникового оператора нарастить усилия для создания новой технологической революции в космическом пространстве и на корейском полуострове.

KT SAT Co., Ltd., единственный в Корее провайдер спутниковых сервисов, намеревается к 2025 году подняться с текущей 18-й строчки на 7-е место среди крупнейших спутниковых операторов мира. С этой целью компания будет концентрироваться на использовании новейших мобильных технологий 5G в космосе, применении квантовой криптографии в процессах спутниковой коммуникации и предоставлении блокчейновых услуг для безопасного обмена данными.

На фоне наметившегося потепления в отношениях между северной и южной частями полуострова KT SAT планирует запустить услуги спутниковой связи в Северной Корее, являющейся весьма перспективным рынком для коммуникационных и широковещательных сетей. После состоявшегося в апреле этого года знакового саммита KT Corp. создала специальную команду для поддержки сотрудничества между двумя Кореями и расширения обмена в сфере ИКТ.

«KT SAT является лидером корейской космической индустрии на мировом рынке спутниковых коммуникаций. Мы пишем новую главу в «спутниковой» истории нашей страны, - заявил главный исполнительный директор компании Хан Вон-Сик (Hahn Won-Sic) на брифинге для прессы, состоявшемся 7 июня на территории первой в стране наземной станции спутников связи Kumsan Satellite Service Center. - Если все пойдет по плану, KT SAT сможет с помощью своих спутников создать телекоммуникационную и широковещательную инфраструктуру в Северной Корее».

Компания KT SAT была учреждена в качестве дочернего предприятия корпорации KT, специализирующегося на предоставлении услуг спутниковой связи, после того, как в 2012 году ведущий корейский телекоммуникационный провайдер выделил спутниковые сервисы в отдельное бизнес-направление. Успешный запуск спутников KOREASAT-7 и 5A в прошлом году позволил компании закрепить свои позиции в качестве ведущего мирового провайдера спутниковых услуг.

На сегодняшний день первый спутниковый оператор KT располагает пятью спутниками. Новейшие из них, KOREASAT-7 и KOREASAT-5A, были запущены в мае и октябре 2017 года соответственно. Запуск KOREASAT-5A позволил KT SAT расширить сервисное покрытие, охватив не только корейский полуостров, но и Филиппины, Индокитай, Ближний Восток и некоторые регионы Южной Азии. Покрытие KOREASAT-7 охватывает Филиппины, Индонезию, Индокитай и Индию.

До начала глобального расширения в 2015 году основным направлением деятельности KT SAT являлся лизинг спутниковых ретрансляторов на внутреннем рынке. За последние годы компании удалось увеличить число клиентов с 13 в трех странах до 22 в семи странах мира, что послужило стимулом для роста объемов продаж.

Являясь пионером отрасли ИКТ, компания KT SAT стремится предоставлять услуги высокоскоростного Интернет-доступа в тех местах, где они по-прежнему отсутствуют, включая обеспечение Wi-Fi-покрытия на бортах самолетов.

KT SAT также является крупнейшим в Корее провайдером морских телекоммуникационных сервисов на базе наземной станции двусторонней спутниковой связи – «сверхмалого морского терминала спутниковой связи» или MVSAT. Суда в море получают неограниченный доступ к передаче данных на фиксированной скорости в отличие от предыдущих моделей начисления платежей на объем использованных данных.

В аспекте зарубежной экспансии KT SAT изучает глобальный рынок MVSAT посредством своего спутника KOREASAT-5A - его высокомощное излучение охватывает Японское море, Южно- и Восточно-Китайское море, Бенгальский залив и Аравийское море.

*Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт на английском языке: https://corp.kt.com/eng/

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