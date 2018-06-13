Синьхуа-Цайдамский индекс цен на ягоды годжи обнародован 31 мая в Пекине

ПЕКИН (BEIJING), 12 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайская служба экономической информации (CEIS) совместно с новостным агентством "Синьхуа" и правительством Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа 31 мая этого года обнародовали «Синьхуа-Цайдамский индекс цен на ягоды годжи» (Xinhua-Tsaidam goji berry price index).

В индекс включены цены на органические и зеленые ягоды годжи, собираемые на Цайдамской равнине, а выборка охватывает свыше 90 процентов сертифицированной и экологически чистой продукции округа Хайси.

За учетный период для Синьхуа-Цайдамского индекса принят август 2015 года с базовым пунктом в 1 000. Согласно обнародованным данным, в апреле 2018 года индекс цен на органические ягоды годжи составлял 921,06 базовых пунктов, что на 7,89 процентов ниже по сравнению с учетным периодом, а индекс цен на зеленые ягоды составил 537,58 пунктов - ниже учетного периода на 46,24 процента.

Цайдамская равнина на Цинхай-Тибетском нагорье является второй по величине базой выращивания ягод годжи в Китае. По словам г-на Ма Жуя (Ma Rui), заместителя генерального секретаря правительства провинции Цинхай, Синьхуа-Цайдамский индекс предполагает интеграцию больших данных с показателями реальной экономики, что позволит в полной мере раскрыть роль CEIS как экономического «мозгового центра», отразить географические преимущества Цинхая в культивировании органических ягод годжи и оказать значительную поддержку в развитии отрасли.

Индекс интуитивно отражает тенденцию колебания цен в зонах выращивания ягод годжи на Цайдамской равнине. Как отметил вице-президент CEIS г-н Су Хуэйчжи (Su Huizhi), индекс предоставляет игрокам отрасли открытую и прозрачную справочную информацию по вопросам рыночной конъюнктуры, позволяет участникам процессов производства, циркуляции, переработки ягод своевременно и адекватно оценивать отраслевые тенденции, а также обеспечивает информационную поддержку для государственного надзора, научно-обоснованной культивации и торговли.

Эксперт в области органических продуктов Сю Чанцин (Xu Changqing) выразил уверенность, что спрос на высококлассные ягоды годжи на внутреннем рынке будет и дальше расти. Индекс станет полезным информационным ресурсом и для потребителей.

CEIS является стопроцентным дочерним предприятием новостного агентства «Синьхуа» и располагает пятью платформами национального уровня, включая Xinhua Finance, Xinhua Silk Road, Xinhua Credit, Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX) и Xinhua Think Tank. Являясь первой в Китае организацией, изучающей, публикующей, продвигающей и управляющей сложными индексами, Xinhua Indices прилагает все усилия для создания четырех товарных систем: Xinhua Price Index, Xinhua Theme Index, Xinhua Evaluation Index и Xinhua Finance Index. На счету платформы - выпуск целого ряда влиятельных продуктов.

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