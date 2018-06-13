23 колледжа и университета Шэньяна присоединяются к альянсу "Один пояс, один путь"

АНЬЧЖОУ (LANZHOU), Китай, 12 июня 2018 г. /PRNewswire/ 7 июня этого года представители 23 высших учебных заведений Шэньяна подписали соглашение о вступлении в университетский альянс "Один пояс, один путь". Церемония подписания состоялась в Ланьчжоуском университете. Одновременно с этим, альянс сообщил, что работами по созданию «шэньянского филиала» будет руководить Северо-Восточный Университет.

Университетский альянс "Один пояс, один путь" был учрежден в 2015 году. В настоящий момент к альянсу, функции генерального секретаря которого возложены на Ланьчжоуский университет, присоединились уже 170 вузов.

За последние годы альянсу удалось внести значительный вклад в повышение уровня общей коммуникации и сотрудничества в сферах образования, науки и культуры между университетами, что позволило оказать положительное влияние и продемонстрировать возможности организации странам инициативы "Пояс и путь".

Шэньян является ядром концепции "шесть коридоров и шесть дорог" в реализации программы "Один пояс, один путь", а также важным узлом северо-восточного участка экономического коридора, соединяющего Китай, Монголию и Россию.

Муниципальное правительство Шэньяна инициировало вступление местных вузов в альянс и начало подготовку к созданию шэньянского филиала организации. Университеты Шэньянса проведут ряд тематических форумов и коммуникационных мероприятий, посвященных реализации инициативы "Один пояс, один путь", развитию экономического коридора Китай-Монголия-Россия, улучшениям в Северо-Восточной Азии и возрождению давней промышленной базы в северо-восточном Китае. Шэньянский филиал альянса также будет содействовать региональному социально-экономическому развитию и созданию «северного канала» для международной подготовки персонала.

Контактная информация: Г-н Лью (Mr. Liu), тел.: 86-10-63074558