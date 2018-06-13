Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

23 колледжа и университета Шэньяна присоединяются к альянсу "Один пояс, один путь"

Пресс-релизы
13 июня, 11:37 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНЬЧЖОУ (LANZHOU), Китай, 12 июня 2018 г. /PRNewswire/ 7 июня этого года представители 23 высших учебных заведений Шэньяна подписали соглашение о вступлении в университетский альянс "Один пояс, один путь". Церемония подписания состоялась в Ланьчжоуском университете. Одновременно с этим, альянс сообщил, что работами по созданию «шэньянского филиала» будет руководить Северо-Восточный Университет. 

Университетский альянс "Один пояс, один путь" был учрежден в 2015 году. В настоящий момент к альянсу, функции генерального секретаря которого возложены на Ланьчжоуский университет, присоединились уже 170 вузов.

За последние годы альянсу удалось внести значительный вклад в повышение уровня общей коммуникации и сотрудничества в сферах образования, науки и культуры между университетами, что позволило оказать положительное влияние и продемонстрировать возможности организации странам инициативы "Пояс и путь".

Шэньян является ядром концепции "шесть коридоров и шесть дорог" в реализации программы "Один пояс, один путь", а также важным узлом северо-восточного участка экономического коридора, соединяющего Китай, Монголию и Россию.

Муниципальное правительство Шэньяна инициировало вступление местных вузов в альянс и начало подготовку к созданию шэньянского филиала организации.  Университеты Шэньянса проведут ряд тематических форумов и коммуникационных мероприятий, посвященных реализации инициативы "Один пояс, один путь", развитию экономического коридора Китай-Монголия-Россия, улучшениям в Северо-Восточной Азии и возрождению давней промышленной базы в северо-восточном Китае.  Шэньянский филиал альянса также будет содействовать региональному социально-экономическому развитию и созданию «северного канала» для международной подготовки персонала.

Контактная информация: Г-н Лью (Mr. Liu), тел.: 86-10-63074558

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Хан Соло. Интересные детали из жизни контрабандиста и его окружения
Новый состав правительства РФ
10 советов тем, кто поедет в Крым по мосту
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
"Амкар" не прошел лицензирование РФС и не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне
4
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости