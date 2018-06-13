Xsolla представляет комплекс решений для создания, монетизации и распространения видеоигр

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 13 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Xsolla, комплексный провайдер решений для создания, монетизации и масштабного распространения видеоигр по всему миру, представит новую линейку продукции на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 в Лос-Анджелесе. Присоединяясь к передовому платежному решению Xsolla Pay Station, новые продукты компании – Xsolla Partner Network, Xsolla Site Builder, Xsolla Store, Xsolla Login и Xsolla Launcher, – создают целостную экосистему, открывающую доступ к инструментам и сервисам, необходимым для успеха отраслевых игроков любого масштаба.

Команда экспертов Xsolla, являющихся большими поклонниками видеоигр, специализируется на создании решений, предназначенных для игровой индустрии. Подобный подход обеспечивает компании перспективу, опыт и данные для решения уникальных проблем и задач, с которыми сталкиваются разработчики, издатели и партнерские платформы в процессе монетизации игр среди самой широкой мировой аудитории. Универсальный комплекс программных решений позволяет клиентам управлять партнерскими и инфлюенсерскими программами; создавать и управлять брендовыми веб-сайтами, ориентированными на игроков; продавать виртуальные и физические товары через централизованную торговую площадку; предлагать локализованную одношаговую аутентификацию; а также обеспечивать баланс между стоимостью и скоростью доставки контента.

«Многие создатели видеоигр - от отдельных разработчиков до крупнейших предприятий, - нуждаются в простом доступе к продуктам и экспертизе, необходимым им для глобального распространения игр с первого же дня их существования, - отметил Александр Агапитов, главный исполнительный директор и основатель Xsolla. - На протяжении последних 13 лет мы работаем над демократизацией гейминга, и наша новая линейка продуктов представляет собой колоссальный шаг вперед как для нашей организации, так и для отрасли в целом».

В поддержку знакового выпуска компания также инициирует крупнейшую в отрасли маркетинговую кампанию в формате В2В, ориентированную на сообщество игровых разработчиков. 8-миллионный бюджет маркетинговых расходов будет направлен на печатные и онлайн-приобретения, а также спонсорскую поддержку 25-30 мероприятий игровой индустрии по всему миру.

«На фоне наблюдаемого сегодня упрощения доступа к технологиям планка для желающих войти в отрасль опустилась достаточно низко, а вот барьеры на пути к успеху, наоборот, как никогда высоки. Xsolla стремится выровнять игровое поле, предоставив всем доступ к инструментам, способным обеспечить успех на протяжении всего жизненного цикла игровых продуктов, - прокомментировала Натали Лубенски (Nathalie Lubensky), главный маркетинговый директор Xsolla. - Наши партнеры также имеют возможность выбрать отдельные продукты для заполнения пробелов, существующих в их организациях, без каких-либо авансовых платежей. Решения Xsolla предоставляют любой команде дополнительные возможности для создания, продажи продуктов и коммерческого роста».

Xsolla представит новую линейку продуктов на выставке E3 2018 (12-14 июня 2018 г.), проходящей на территории выставочного комплекса Los Angeles Convention Center (Concourse Hall, кабинет #8605) и в Платиновом зале отеля JW Marriott L.A. Live. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xsolla.com.

О компании Xsolla

Xsolla предоставляет разработчикам, издателям и платформам видеоигр доступ к гибким инструментам, сервисам и партнерской поддержке, необходимым для создания, монетизации и масштабного распространения своих игр и продуктов по всему миру. Ориентируясь исключительно на игровую индустрию, продукты Xsolla являются прекрасным решением для потребностей бизнеса любого масштаба. В ассортименте продукции компании представлены: Pay Station и решение №1 для защиты от мошенничества, Partner Network, Site Builder, Store, Login и Launcher. Компания Xsolla с головным офисом в Лос-Анджелесе и представительствами в различных уголках земного шара является зарегистрированным продавцом и коммерсантом по всем продажам продуктов крупных игровых компаний, включая Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games и PUBG Corporation. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xsolla.com.

Контактная информаиця: Пун Рю-Минг (Ryh-Ming Poon); r.poon@xsolla.com