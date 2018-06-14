Microsoft Office получает новый облик

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 13 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Начиная с этой среды самый популярный офисный продукт в мире получит масштабное обновление.
Пишете ли вы статью в Word, управляете ли бюджетом в Excel или отправляете письмо через Outlook, Microsoft Office неизменно является идеальным помощником для пользователей по всему земному шару.
С сегодняшнего дня миллионы людей, использующих Office дом и на работе, почувствуют приятные изменения, направленные на обеспечение баланса между функциональностью и простотой. Эти изменения коснутся исключительно Office.com и Office 365—постоянно обновляемых версий наших приложений и сервисов:
Подобные обновления дизайна программ ориентированы на:
На протяжении всего прошлого года компания Microsoft проводила обширное изучение клиентских предпочтений и потратила много месяцев на тесное взаимодействие с пользователями, результаты которого послужили своеобразной путеводной звездой для обновления дизайна программ. В итоге пользователи смогут воспользоваться преимуществами упрощенного интерфейса и при этом сохранить полный функционал Office в более инклюзивной дизайн-концепции. Мы предоставим всем возможность творить, обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом. Наша команда сделала дополнительный акцент не только на мнении людей о продукте, но и на его восприятии.
«Собрав отзывы от тысяч людей, мы узнали, что наиболее позитивную реакцию у пользователей вызывают ощущения контроля, продуктивности и безопасности», - отметила Триш Майнер (Trish Miner), главный научный сотрудник по вопросам дизайна и конструирования компании Microsoft.
Дабы гарантировать дальнейшую способность слышать, изучать и оперативно реагировать на отзывы клиентов, компания включает в свои продукты функцию внутреннего анкетирования, дающую специалистам-разработчикам комплексное понимание тех ощущений, которые вызывают у пользователей те или иные опции приложения. «Радует тот факт, что чем лучше мы понимаем взаимосвязь между конструкцией функций и алгоритмами их использования людьми, тем эффективнее мы можем разрабатывать технологии, обеспечивающие дополнительный комфорт и удобство нашим пользователям», - добавила г-жа Майнер.
Пользователи коммерческих и потребительских приложений смогут оценить обновленный дизайн программ уже в июне. Больше информации об обновленном дизайне Office можно найти по ссылке: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/06/13/power-and-simplicity-updates-to-the-office-365-user-experience/.
Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.