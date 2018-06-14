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Сервис бронирования отелей ClearCost начинает предварительный выпуск токенов

Пресс-релизы
14 июня, 11:59 UTC+3

ITO проекта пройдет с июля по октябрь

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МОСКВА, 14 июня 2018 года /PRNewswire/ Проект ClearCost позволяет пользователям приобретать услуги по себестоимости. Он предлагает взаимовыгодное решение —  владельцы токенов  платят сниженную цену, поскольку в неё не включаются затраты на рекламу и прочие расходы на привлечение клиентов. Начало Pre-ITO проекта — 21 мая 2018 года, конец — 20 июня 2018 года; ITO — пройдет с июля по октябрь.

Первый сервис уже предлагает путешественникам забронировать отели по себестоимости. Его главная цель — сделать путешествия более доступными за счет уменьшения стоимости размещения в отелях и прозрачного ценообразования. В зависимости от региона клиенты смогут сэкономить до 25% от лучшей рыночной цены. Участникам клубной системы доступны предложения от отелей со всего мира  без лишних комиссий и дополнительных сборов. 

"Большинство туристических компаний закладывает серьезные бюджеты на рекламу — на неё может уходить до 15% от всего оборота. Эти и другие дополнительные затраты, которые не создают пользы для покупателя, они вынуждены включать в цену бронирования", — говорит основатель проекта Павел Малышев.

ClearCost дает возможность пользователям клуба приобрести токены, а затем с их помощью забронировать проживание в отелях по себестоимости. Также членом клуба можно стать, поддержав проект на краудфандинговой платформе Boomstarter. Для доступа к системе бронирования необходима регистрация на сайте ClearCost.club.

В ClearCost ожидают увеличение размера скидок для клиентов по мере роста проекта. Токены целесообразно приобрести тем, кто проводит в поездке хотя бы одну-две недели в год: при цене покупки токенов примерно в $50 расчетная выгода среднего путешественника составляет около $500 (она сильно зависит от класса отеля, его цены  и продолжительности поездки).

«Рынок туристических услуг демонстрирует устойчивый рост последние пять лет и к 2020 году, по прогнозам, достигнет $1,47 трлн; доля онлайн-бронирований растет еще большими темпами. При этом, на данный момент два крупнейших игрока занимают на нем только 17% — у новых проектов есть все возможности побороться за свою долю. Особенно, если они, как ClearCost, могут предложить выгодные условия для клиентов», — добавляет Павел Малышев.

Связаться с командой ClearCost можно в социальных сетях: https://www.facebook.com/ClearCostClub 
https://twitter.com/clearcostclub 
https://t.me/clearcostclub 
Узнать больше о проекте: https://clearcost.io

О проекте ClearCost

Команда ClearCost имеет многолетний опыт работы в туристическом бизнесе, рекламе и ИТ, занимается созданием и поддержкой интернет-проектов. В 2017 году основатели приняли решение о создании сервиса, создающего возможности  взаимовыгодного сотрудничества на туристическом рынке и позволяющего пользователям выгодно бронировать размещения в поездках, не оплачивая затраты на рекламу и сверхприбыль туристических агентств.

Контакт:
Ms. Nicole Tong
Corporate Interactives APAC
+852 3186 9459
pr@corporateinteractives.com
https://corporateinteractives.com

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