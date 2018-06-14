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GCL New Energy заключила соглашение о поставках электроэнергии

Пресс-релизы
14 июня, 14:47 UTC+3

Соглашение заключено в рамках проекта солнечной электростанции 110 МВт в штате Колорадо

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ДЕНВЕР (DENVER), 14 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GCL New Energy, Inc., дочернее предприятие ведущего мирового конгломерата в сфере альтернативных источников энергии GCL Group, заключила долгосрочное соглашение о поставках электроэнергии (РРА) с региональным энергетическим предприятием Intermountain Rural Electric Association (IREA) в рамках проекта строительства электростанции Pioneer 110 МВт в Колорадо.

Проект Pioneer 110 МВт реализуется на участке площадью 611 акров (2,46 кв. км), расположенном в 35 милях (56 км) от Денвера в штате Колорадо. Здешняя территория характеризуется равнинным ландшафтом и хорошей солнечной освещенностью. Общий годовой объем выработки электроэнергии станцией Pioneer составляет около 215 млн. кВт-ч. Владелец проекта планирует подключить его к национальной сети в 2020 году. Соглашение о поставках электроэнергии заключено на фиксированный срок в 10 лет с возможностью трех 5-летних продлений. Таким образом, общий допустимый срок поставок составляет 25 лет. Проект не требует внесения гарантийных депозитов и отличается низкой себестоимостью подключения к сети.

Pioneer принесет GCL New Energy ценный опыт в строительстве подобных объектов на территории США и послужит образцовой моделью для будущих проектов такого рода. Процесс реализации подобных проектов включает подбор участка, проведение внутрисетевой оценки экономической целесообразности, обсуждение и подписание договора о подключении к сети, получение одобрений на использование земли и заключение РРА.

Благодаря строгому контролю расходов на строительство и внесению поправок в стратегию обсуждения условий РРА с целью адаптации к быстро изменяющимся условиям, компании GCL New Energy удалось обойти всех широко известных, авторитетных американских девелоперов и в итоге получить этот контракт.

GCL New Energy изменила фокус своей стратегии развития, переориентировавшись с обслуживания исключительно китайского рынка на активное расширение своего присутствия за рубежом, и активно наращивает свои возможности в сфере строительства солнечных ферм для иностранных заказчиков. Компания располагает тремя региональными штаб-квартирами - в Северной Америке, Японии и Африке. В 2017 году GCL New Energy представила план под названием «Overseas Seeding Initiative» на ключевых зарубежных рынках. 

Компания также стабильно продвигается вперед к своей глобальной цели реализации «солнечных» проектов совокупной мощностью 3 ГВт+ к 2020 году и активно ищет новые возможности для стратегического сотрудничества. Предприятие осваивает внутренний и зарубежные рынки совместно с такими партнерами, как Power China, CEEC, CGGC и Shanghai Electric, и на сегодняшний день уже установило тесные связи с такими всемирно известными компаниями, как Mitsui, Marubeni, Softbank, ACWA, Masdar, KEPCO и Macquarie.

О компании GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. с головным офисом с Сан-Рамоне (Калифорния) является стопроцентным дочерним предприятием GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK), специализирующимся на отрасли возобновляемой энергетики. Деятельность компании ориентирована на проектирование, строительство и эксплуатацию солнечных электростанций коммунального масштаба. Предприятие располагает обширным опытом реализации подобных проектов в США, Пуэрто-Рико, Латинской Америке и многих других зарубежных рынках.

Контактная информация: Чжан Нин (Zhang Ning), +86 512 6853 2729, zhangning_nj@gclsi.com

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