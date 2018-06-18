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Компания JA Solar в третий раз удостоилась звания "Top Performer" от DNV GL

Пресс-релизы
18 июня, 9:00 UTC+3

Титул присуждается на основании ежегодного отчета о показателях надежности PV-модулей

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ПЕКИН (BEIJING), 15 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd.  (код Nasdaq: JASO), один из крупнейших мировых производителей высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сегодня сообщила, что всемирно известная независимая сертификационная организация энергетической отрасли DNV GL присудила ей титул "2018 Top Performe". Компания удостаивается этого высокого звания уже в третий раз. В 2014 и 2016 годах JA Solar также проходила тестирование продукции, по результатам которого получила сертификат PVEL (стопроцентного дочернего предприятия DNV GL) и титул "Top Performer".

DNV GL пользуется высокой репутацией в фотоэлектрической отрасли. Ее ежегодный отчет о показателях надежности PV-модулей включает результаты анализа продукции различных производителей и считается самой комплексной оценкой надежности солнечных модулей. Титул "Top Performer" присуждается на основании вышеупомянутого отчета.  Тестирование надежности охватывает весь жизненный цикл продуктов и включает несколько термических циклов IEC, испытание нагревом во влажной среде, тест на УФ-облучение, тест на динамико-механическую нагрузку, испытание на замораживание во влажной среде, тест на ослабление PID, определение мест перегрева и т.д.  Результаты тестирования предоставляют потенциальным покупателям фотоэлектрического оборудования и инвесторам в строительство электростанций доверенную справочную информацию.

JA Solar прилагает все усилия для создания серийных высокоэффективных солнечных модулей, способных эффективных сокращать общую приведенную стоимость электричества (LCOE). Будь то разработка и массовое производство продуктов PERC или вывод на рынок двусторонних модулей PERC мощностью 1500 В с двусторонним стеклянным покрытием - компания JA Solar неизменно идет в авангарде отрасли. Присужденное организацией DNV GL звания "Top Performer" наглядно демонстрирует технические преимущества JA Solar и ее способность предоставлять высокопроизводительные, высоконадежные солнечные продукты.

Для получения более подробной информации посетите www.jasolar.com

Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), 
+86-10-6361-1888 x1698 
bj.sunxr@jasolar.com

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