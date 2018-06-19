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Чемпионы обедают в Рукколе!

Пресс-релизы
19 июня, 11:19 UTC+3

К ЧМ-2018 шеф-повар Виктор Апасьев подготовил кухню к приему иностранных и российских болельщиков

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К самому знаковому событию этого лета, Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, шеф-повар итальянского кафе Руккола Виктор Апасьев основательно подготовил кухню к приему иностранных и российских болельщиков.

Меню получилось мясным и сытным, а большие порции внушают доверие и вызывают аппетит - заказывать рекомендуется на всю дружную компанию. Каждое из блюд идеально подойдет к пиву за просмотром матча любимой команды, ведь какая победа может быть на голодный желудок!

Куриные крылья с хрустящими картофельными чипсами (390 руб.) подаются в соусе шрирача: пронзительно острый вкус специи с ароматом подкопчённого перца-чили органично сочетается с трио лайма, мёда и свежей мелкорубленной кинзы.  

Свиные ребра в соево-медовой глазури (640 руб.) точно порадуют любителей сытно и основательно поужинать. Ребрышки сперва заботливо и долго томят в собственном соку, а затем глазируются в соево-медовом соусе с добавлением чеснока, чили-перца, петрушки и кунжута. Единственное немясное блюдо в суровом меню болельщика от Апасьева – это креветки в остро-сладком соусе с рисовыми чипсами (680 руб.). Креветки обжариваются с корнем имбиря, чесноком и зеленым луком, а еще большую пикантность вкусу дарит целый букет трав: кинза, петрушка и базилик. Завершающую ноту во вкусовом оркестре играет сладкий чили-соус и хрустящие рисовые чипсы.

На закуску обязательно стоит вспомнить о самом универсальном блюде всех стран и народов: в специальном меню можно найти классический бургер из говядины с соусом BBQ и картофелем фри (490 руб.) и бургер с сочным запеченным поросенком (490 руб.).

РУККОЛА. Итальянское кафе для друзей

м. Полежаевская, Хорошёвское шоссе, 27, ТРЦ «Хорошо!», тел: + 7 (963)

692 54 50

м. Площадь Революции, ул. Никольская, 8/1 стр. 1, тел: +7 (903) 133 45 56

м. Третьяковская, Климентовский переулок, дом 10, стр. 2, тел: +7 (915)

007 07 86

м. Арбатская, ул. Арбат, 19, тел: 8 (495) 766-37-96

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