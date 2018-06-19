Gartner включил компанию Medianova свой Рыночный гид по CDN-сервисам-2018

CТАМБУЛ, June 19, 2018/PRNewswire/ -- Компания Medianova сообщила о своем включении в Рыночный гид по CDN-сервисам Gartner-2018 (Market Guide for CDN Services) в качестве образцово показательного вендора среди восемнадцати представленных в данном рейтинге провайдеров услуг для сетей распределения контента.

Ведущий мировой специалист в сфере исследований и консалтинга, компания Gartner недавно включила в свой Гид рыночное направление CDN (CDN), провела анализ рыночных данных, составила рейтинг образцовых вендоров и разработала соответствующие рыночные рекомендации. В универсальный справочник Gartner также вошли данные о географическом охвате и поддерживаемых функциях Medianova - общей веб-производительности, Интернет-приложениях и защите API, а также рабочих процессов потоковой трансляции видео.

«Команда Medianova стремится приносить дополнительную ценность своим партнерам и клиентам дополнительную ценность. Мы знаем, с какими проблемами приходится сталкиваться нашим клиентам в сфере электронной коммерции, корпоративном секторе и масс-медиа. Они нуждаются в оперативной поддержке, актуальных данных, безопасных технологиях и круглосуточных онлайн-платформах, позволяющих им развивать свой бизнес. Я уверен, что упоминание нашей компании в Рыночном гиде по CDN-сервисам-2018 обеспечит нам дополнительную огласку в тех сегментах рынка, что нуждаются в наших услугах больше всего. Признание Gartner - высокая честь для нас», - отметил Серкан Севим (Serkan Sevim), главный исполнительный директор Medianova.

С помощью своих платформ и сервисов Medianova придает цифровому миру дополнительную скорость. Компания использует такие технологии, как Dockerized CDN Platform, HTTP/2, BBR, Brotli, Image Optimization, для ускоренной доставки контента и повышения качества обслуживания пользователей цифровых услуг. Располагая 32 центрами данными по всему миру, Medianova ежедневно обрабатывает 8 миллиардов изображений, 15 миллиардов музыкальных композиций, 11 миллиардов видеофайлов и множество потоковых трансляций с различных мероприятий. И все это - с молниеносной скоростью.

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Gartner, «Market Guide for CDN Services» (Рыночный гид по CDN-сервисам), Тэд Чемберлин (Ted Chamberlin), Майк Дорош (Mike Dorosh), Кевин Цзи (Kevin Ji), 18 января 2018 г.

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О компании Medianova

Medianova является провайдером глобальных CDN-решений и облачных платформ с обширнейшим опытом в сферах потоковой трансляции, шифрования, облачного хранения, кэширования, микрокэширования, гибридных CDN и ускорения веб-сайтов. Располагая центрами в 20 странах мира и сетью альтернативной адресации, стопроцентно основанной на SSD, компания является одной из самых быстрых защищенных CDN во Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Польше, Румынии, Беларуси, Турции и на Ближнем Востоке по оценке пользовательских данных Cedexis.