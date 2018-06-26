СТС порадует своих поклонников товарами с изображением героев мультсериала "Три кота" (0+)

Мягкие интерактивные игрушки "Три кота" станут для детей настоящими друзьями: ребенок сможет разыгрывать сценки из мультфильма и сочинять свои сказки с участием котят.
Пазлы и товары для творчества обучат малышей усидчивости и вниманию. Даже взрослым будет интересно: например, вы знаете, как делается мыло? Его можно приготовить своими руками нужен только набор для творчества от "Три кота". Идеально подходит для совместного семейного досуга.
Самое больше разнообразие товаров для творчества от "Три кота" вы найдете в канцелярском отделе: цветная бумага и картон, книжки и раскраски, карандаши и фломастеры; и даже рюкзаки и пеналы для малышей, которые собираются в школу или на отдых.
Веселые кружечки и тарелочки с изображением любимых героев превратят каждый завтрак-обед-ужин в игру: ведь под присмотром котят аппетит только растет! А постельное белье с любимыми героями Коржиком и Карамелькой, поможет уложить спать самых шумных непосед.
Яркие ведерки с формочками, совочками и грабельками надолго вовлекут ребенка в песочное творчество. И можете быть уверены: со временем рисунок не потускнеет – с любимыми игрушками не надо расставаться! Берите с собой во двор, на дачу и в путешествие на море.
Найти товары “Три Кота” можно в ведущих федеральных розничных сетях: "Детский мир", "Кораблик", "Ашан, "Метро", "Дикси", "О'Кей", "Лента", "Седьмой континент" и других, а также в киосках печати и в крупных интернет-магазинах.
"ТРИ КОТА" – российский анимационный сериал для дошкольников. Мультфильм учитывает особенности восприятия информации малышами 3-6 лет и в лёгкой игровой форме рассказывает им о значении дружбы и семьи. Герои сериала – Коржик, Карамелька и Компот – малыши из семьи рыжих котов. В каждой серии они познают окружающий мир и встречают новые интересные задачки. Вместе с любимыми героями маленькие зрители учатся находить выход из любой, даже непростой на первый взгляд ситуации, при помощи своей фантазии и родительского совета.
За два года в эфире "ТРИ КОТА" стали лидером утреннего слота СТС, поднялись в топы канала Карусель, обзавелись поклонниками со всего мира, завоевали ряд анимационных наград, вышли в формате мобильных приложений и даже детского спектакля. Успех проекта вышел далеко за рамки эфира: более 250 наименований детских товаров под брендом "ТРИ КОТА" представлены на витринах ведущих федеральных розничных сетей и крупнейших онлайн-магазинов.
Смотрите новые серии на каналах СТС и Карусель.
Ищите товары "ТРИ КОТА" на полках магазинов!