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СТС порадует своих поклонников товарами с изображением героев мультсериала "Три кота" (0+)

Пресс-релизы
26 июня, 9:53 UTC+3

Теперь дети могут не только следить за приключениями Коржика, Карамельки и Компота на экранах телевизоров, но и играть с ними, развивая свои творческие способности

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Мягкие игрушки, пазлы, товары для творчества

Мягкие интерактивные игрушки "Три кота" станут для детей настоящими друзьями: ребенок сможет разыгрывать сценки из мультфильма и сочинять свои сказки с участием котят.

Пазлы и товары для творчества обучат малышей усидчивости и вниманию. Даже взрослым будет интересно: например, вы знаете, как делается мыло? Его можно приготовить своими руками нужен только набор для творчества от "Три кота". Идеально подходит для совместного семейного досуга.

Книги, раскраски и канцелярские принадлежности

Самое больше разнообразие товаров для творчества от "Три кота" вы найдете в канцелярском отделе: цветная бумага и картон, книжки и раскраски, карандаши и фломастеры; и даже рюкзаки и пеналы для малышей, которые собираются в школу или на отдых.  

Товары для дома

Веселые кружечки и тарелочки с изображением любимых героев превратят каждый завтрак-обед-ужин в игру: ведь под присмотром котят аппетит только растет! А постельное белье с любимыми героями Коржиком и Карамелькой, поможет уложить спать самых шумных непосед.

Для игры в песочнице

Яркие ведерки с формочками, совочками и грабельками надолго вовлекут ребенка в песочное творчество. И можете быть уверены: со временем рисунок не потускнеет – с любимыми игрушками не надо расставаться! Берите с собой во двор, на дачу и в путешествие на море.

Найти товары “Три Кота” можно в ведущих федеральных розничных сетях: "Детский мир", "Кораблик", "Ашан, "Метро", "Дикси", "О'Кей", "Лента", "Седьмой континент" и других, а также в киосках печати и в крупных интернет-магазинах.

Дополнительная информация

"ТРИ КОТА" – российский анимационный сериал для дошкольников. Мультфильм учитывает особенности восприятия информации малышами 3-6 лет и в лёгкой игровой форме рассказывает им о значении дружбы и семьи. Герои сериала – Коржик, Карамелька и Компот – малыши из семьи рыжих котов. В каждой серии они познают окружающий мир и встречают новые интересные задачки. Вместе с любимыми героями маленькие зрители учатся находить выход из любой, даже непростой на первый взгляд ситуации, при помощи своей фантазии и родительского совета.

За два года в эфире "ТРИ КОТА" стали лидером утреннего слота СТС, поднялись в топы канала Карусель, обзавелись поклонниками со всего мира, завоевали ряд анимационных наград, вышли в формате мобильных приложений и даже детского спектакля. Успех проекта вышел далеко за рамки эфира: более 250 наименований детских товаров под брендом "ТРИ КОТА" представлены на витринах ведущих федеральных розничных сетей и крупнейших онлайн-магазинов.

Смотрите новые серии на каналах СТС и Карусель.

Ищите товары "ТРИ КОТА" на полках магазинов!

 

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