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JA Solar получила знак отличия Top Brand PV от EuPD Research в Австралии

Пресс-релизы
26 июня, 9:00 дата обновления: 26 июня, 11:33 UTC+3
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ПЕКИН (BEIJING), 25 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd.  (код Nasdaq: JASO), ведущий мировой производитель высокоэффективных продуктов на основе солнечной энергии, сегодня сообщила о получении знака отличия "Top Brand PV Seal 2018" от организации EuPD Research в Австралии.

EuPD Research пользуется высокой репутацией в европейской фотоэлектрической отрасли. На основании результатов комплексного опроса компаний, специализирующихся на услугах монтажа солнечных систем, и конечных пользователей такой продукции в Австралии, эта организация присуждает свой знак отличия производителям, демонстрирующим выдающиеся результаты во всех аспектах. Результаты опроса предоставляют ценные справочные данные для клиентов, выбирающих высококачественные фотоэлектрические продукты.  С момента выхода JA Solar на австралийский рынок в 2013 году компания неоднократно получала различные премии и положительную оценку своей продукции и первоклассного сервиса. JA Solar неизменно занимает ведущие позиции по объемам поставок. В 2017 году на долю компании пришлось 15,3% рынка фотоэлектрической продукции Австралии.

JA Solar является обладателем патента на технологию PERC, и ее высокопроизводительные системы на базе данной технологии пользуются большим успехом на австралийском рынком. Особую популярность завоевали двусторонние модули с двойным стеклянным покрытием и полуэлементные модули PERC. По результатам многолетних усилий компании удалось установить долгосрочное сотрудничество с многочисленными известными компаниями Австралии.

Вице-президент JA Solar, г-н Цао Бо (Cao Bо) прокомментировал: "Наша компания открыла собственный филиал в Австралии в 2013 году. Мы также учредили местную платформу для реализации и технического обслуживания, дабы предоставить австралийским клиентам своевременные, высококачественные и локализованные сервисы. Продолжая осваивать рынок Австралии, JA Solar намеревается и дальше модернизировать технологии и оптимизировать сервисные решения, поставляя клиентам высоконадежные солнечные модули и превосходный сервис".

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