KT Corp. запускает цифровую медицинскую систему в России

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 27 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания KT Corp. (код KRX: 030200; код NYSE: KT) сегодня сообщила о запуске пилотного цифрового проекта по обеспечению удаленной медицинской диагностики и лечения с участием специалистов больниц самой большой страны в мире. Партнерами компании в реализации данного проекта станут ОАО "РЖД" и больница "Бунданг" при Сеульском национальном университете (SNUBH).

На состоявшейся неделей ранее церемонии запуска международного пилотного проекта ведущий мобильный оператор Южной Кореи KT представил систему телемедицины, соединяющую Центральную клиническую больницу №1 РЖД в Москве и два региональных медицинских учреждения в Туле и Ярославле, находящихся на расстоянии 200 и 300 км от российской столицы.

Предложенная компанией KT система упростит взаимодействие между центральными и местными больницами и обеспечит предоставление пациентам провинциальных медучреждений услуг более высокого качества. Медицинский персонал московской больницы получит возможность определять курс лечения в удаленном режиме посредством видеосвязи на основании диагностических данных, сохраняемых на цифровой медицинской платформе KT "m-Hospital".

"Этот пилотный проект представляет собой отличный шанс повысить качество медицинской инфраструктуры посредством цифрового здравоохранения, - отметил Юн Кён-Лим (Yun Kyoung-Lim), глава департамента будущей конвергенции и международного бизнеса KT. - Мы планируем активно развивать направление цифровой медицины с целью обеспечения надлежащей поддержки пациентов в удаленных районах".

Корейский телекоммуникационный провайдер и ОАО "РЖД" в декабре 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместную разработку мобильного диагностического решения для первичной помощи в медицинских центрах на российских железнодорожных станциях, а также на поездах Транссибирской магистрали. ОАО "РЖД" является одной из трех крупнейших в мире железнодорожных компаний, в распоряжении которой находится около 173 медицинских учреждений по всей России.

KT планирует уже в июле этого года внедрить телемедицинскую систему в Центральной клинической больнице №1 РЖД и пяти региональных больниц и предоставить цифровое медицинское решение для телемедицинских сервисов, обеспечивающих связь между медицинскими учреждениями и поездами Транссибирской магистрали. Специалисты больницы "Бунданг" при Сеульском национальном университете будут предоставлять медицинские консультации и услуги обучения российскому персоналу.

Решение KT для цифрового здравоохранения обеспечит возможность оперативной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая стенокардию и инфаркт миокарда, а также респираторных болезней, диабета, рака простаты при помощи мобильного оборудования, в состав которого входит прибор для анализа крови, глюкометр, аппарат ультразвуковой диагностики и цифровой стетоскоп.

Решение также предоставит возможность ультразвуковой диагностики почек, печени, желчного пузыря, развития эмбриона, а также проведения базовых анализов крови и опорно-двигательной системы. Компания KT также планирует разработать решение для диагностической визуализации на базе технологий искусственного интеллекта, предназначенное для рентгенографической интерпретации признаков рака легких и других заболеваний.

Решение и платформа цифрового здравоохранения от KT было удостоено награды в категории "Лучшая мобильная разработка для медицинского сектора" на Всемирном мобильном конгрессе-2018, состоявшемся в феврале этого года в испанской Барселоне.

*Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт KT Corp. на английском языке: https://corp.kt.com/eng/

О КОМПАНИИ KT CORP. (код KRX: 030200; код NYSE: KT)

KT Corporation, крупнейший в Корее провайдер телекоммуникационных сервисов, повторно учрежденный в 1981 году на основании Закона о телекоммуникационной деятельности, возглавляет процесс создания инноваций в стране с самой развитой системой связи в мире. Компания является лидером 4-ой промышленной революции с высокоскоростной проводной/беспроводной сетью и инновационными ИКТ. Всего за 12 лет предприятие проложило 4,5 млн. фиксированных линий для 20 млн. пользователей, а в 2018 году KT стал первым телекоммуникационным провайдером, внедрившим, пусть и в тестовом режиме, но полномасштабный сервис 5G. Это еще один шаг в непрерывном стремлении KT к созданию необходимых продуктов и сервисов для обеспечения себе статуса ИКТ-провайдера №1 и настоящей народной компании.