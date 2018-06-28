MediCapture® представляет первое устройство в линейке медицинских видеорегистраторов

ПЛИМУТ МИТИНГ (PLYMOUTH MEETING), Пенсильвания, 28 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Международный разработчик медицинских систем видеозаписи, компания MediCapture® сообщила о начале продаж нового видеорегистратора MVR Pro HD, первые поставки которого планируется начать в третьем квартале текущего года. Новая сверхсовременная система входит в линейку передовых устройств, которые компания выводит на рынок на протяжении всего 2018 года. Эти устройства предоставляют больницам и хирургическим центрам уникальные возможности, повышающие качество видеозаписи хирургических процедур и их хранения для последующего просмотра.

Как и все продукты линейки MVR Pro MVR Pro HD поставляется с удобным встроенным сенсорным экраном, на котором расположены интуитивно понятные пиктограммы. Графические символы управления отображаются на экране и при подключении к внешним сенсорным мониторам, что делает данный видеорегистратор одновременно универсальным и простым в использовании.

Расширенные опции сетевого взаимодействия, включая WiFi и Bluetooth, обеспечивают легкий доступ к информации о пациентах, а также возможность передавать и сохранять видеофайлы на внешних дисках.

Опция DICOM будет представлена в скором времени, а за ней последует и альтернативный вариант 4K Ultra HD.

"Эта система представляет собой значительный шаг вперед в сфере технологий медицинской видеозаписи, - отметил главный исполнительный директор MediCapture Майк Бишоп (Mike Bishop). - До сегодняшнего дня на рынке не было видеорегистраторов, содержащих в себе новейшие технологические достижения, и при этом характеризующихся гибкостью и масштабируемостью для удовлетворения различных визуализационных потребностей в современных операционных. И все это - при чрезвычайной простоте в использовании, которой отличаются все продукты MediCapture".

По словам г-на Бишопа, каждая модель в новой линейке основана на эксклюзивной платформе iMave® Pro, представляющей собой интегрированный видеопроцессор для архивации данных ОЕМ-камер и медицинских устройств нового поколения.

Позже в этом году компания представит другие устройства MVR Pro в форматах 4K Ultra HD и DICOM.

Организовать демонстрационный просмотр продуктов можно по номеру телефона 1-888-922-7887.

О компании MediCapture

MediCapture, Inc. является отраслевым лидером в разработке и производстве медицинских систем видеозаписи. Простые в использовании видеорегистраторы MediCapture позволяют сохранять видео и фото в высоком разрешении непосредственно на USB-дисках, локальных жестких или сетевых дисках. Устройства совместимы практически со всеми медицинскими видеосистемами, включая эндоскопы, артроскопы, хирургические микроскопы, УЗИ, C-штативами и т.д. MediCapture также предоставляет решения для медицинской видеозаписи ОЕМ-производителям и интеграторам. Для получения дополнительной информации звоните (888) 922-7887 или посетите веб-сайт medicapture.com; LinkedIn.com/medicapture.