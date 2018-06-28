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GAZ-SYSTEM выставляет на продажу мощности газового интерконнектора

Пресс-релизы
28 июня, 16:50 UTC+3

Компания GAZ-SYSTEM намерена проводить аукционы по продаже годовых объемов продукции

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ВАРШАВА, Польша, June 28, 2018/PRNewswire/ -- Компания GAZ-SYSTEM, являющаяся оператором польской газотранспортной системы и независимым оператором польского участка транзитного газопровода Ямал - Западная Европа, намеревается проводить аукционы по продаже годовых объемов продукции.  

Такие аукционы будут проводиться на платформе GSA, начиная с 7:00 (UTC) 2 июля 2018 года. Участники рынка могут резервировать мощности компании в рамках годовых объемов продукции. Эти мощности будут предоставляться на срок не менее 5, но не более 15 ближайших газовых лет. Эти аукционы, охватывающие все точки соединительного газопровода, будут проводиться в соответствии с положениями Европейского регламента «Сетевой кодекс по управлению распределением мощностей» в газотранспортных системах (CAM NC).

Предложение GAZ-SYSTEM включает в себя следующие точки соединительного газопровода:

  • Точка входа GCP GAZ-SYSTEM/Ontras на польско-немецкой границе
  • Точка выхода GCP GAZ-SYSTEM/Ontras на польско-немецкой границе
  • Точка входа Cieszyn на польско-чешской границе
  • Точка входа Drozdowicze на польско-украинской границе
  • Точка входа Wysokoje на польско-белорусской границе
  • Точка входа Tietierowka на польско-белорусской границе
  • Точка входа Point of Interconnection (PWP)

Предложение GAZ-SYSTEM ISO охватывает следующие точки соединительного газопровода:

  • Точка входа SGT Kondratki
  • Точка выхода SGT Mallnow
  • Точка входа SGT Mallnow Rewers
  • Точка выхода SGT Point of Interconnection (PWP)

Мощности, обеспечивающие прокачку газа через польский участок газопровода Ямал, могут резервироваться в ходе аукционов, которые будут проводиться согласно регламенту CAM NC в предусмотренные им сроки. Имеющиеся в распоряжении мощности предлагаются заинтересованным участникам рынка в соответствии с установленной на нем недискриминационной процедурой торгов.

Мощности компании, не реализованные в форме годовых объемов продукции, предоставляемых на следующий газовый год, будут предоставляться участникам рынка в порядке краткосрочных предложений, включающих в себя квартальные, месячные, суточные и внутридневные объемы продукции.

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