GAZ-SYSTEM выставляет на продажу мощности газового интерконнектора

ВАРШАВА, Польша, June 28, 2018/PRNewswire/ -- Компания GAZ-SYSTEM, являющаяся оператором польской газотранспортной системы и независимым оператором польского участка транзитного газопровода Ямал - Западная Европа, намеревается проводить аукционы по продаже годовых объемов продукции.

Такие аукционы будут проводиться на платформе GSA, начиная с 7:00 (UTC) 2 июля 2018 года. Участники рынка могут резервировать мощности компании в рамках годовых объемов продукции. Эти мощности будут предоставляться на срок не менее 5, но не более 15 ближайших газовых лет. Эти аукционы, охватывающие все точки соединительного газопровода, будут проводиться в соответствии с положениями Европейского регламента «Сетевой кодекс по управлению распределением мощностей» в газотранспортных системах (CAM NC).

Предложение GAZ-SYSTEM включает в себя следующие точки соединительного газопровода:

Точка входа GCP GAZ-SYSTEM/Ontras на польско-немецкой границе

Точка выхода GCP GAZ-SYSTEM/Ontras на польско-немецкой границе

Точка входа Cieszyn на польско-чешской границе

Точка входа Drozdowicze на польско-украинской границе

Точка входа Wysokoje на польско-белорусской границе

Точка входа Tietierowka на польско-белорусской границе

Точка входа Point of Interconnection (PWP)

Предложение GAZ-SYSTEM ISO охватывает следующие точки соединительного газопровода:

Точка входа SGT Kondratki

Точка выхода SGT Mallnow

Точка входа SGT Mallnow Rewers

Точка выхода SGT Point of Interconnection (PWP)

Мощности, обеспечивающие прокачку газа через польский участок газопровода Ямал, могут резервироваться в ходе аукционов, которые будут проводиться согласно регламенту CAM NC в предусмотренные им сроки. Имеющиеся в распоряжении мощности предлагаются заинтересованным участникам рынка в соответствии с установленной на нем недискриминационной процедурой торгов.

Мощности компании, не реализованные в форме годовых объемов продукции, предоставляемых на следующий газовый год, будут предоставляться участникам рынка в порядке краткосрочных предложений, включающих в себя квартальные, месячные, суточные и внутридневные объемы продукции.