GAZ-SYSTEM выставляет на продажу мощности газового интерконнектора

ВАРШАВА, Польша, June 28, 2018/PRNewswire/ -- Компания GAZ-SYSTEM, являющаяся оператором польской газотранспортной системы и независимым оператором польского участка транзитного газопровода Ямал - Западная Европа, намеревается проводить аукционы по продаже годовых объемов продукции.
Такие аукционы будут проводиться на платформе GSA, начиная с 7:00 (UTC) 2 июля 2018 года. Участники рынка могут резервировать мощности компании в рамках годовых объемов продукции. Эти мощности будут предоставляться на срок не менее 5, но не более 15 ближайших газовых лет. Эти аукционы, охватывающие все точки соединительного газопровода, будут проводиться в соответствии с положениями Европейского регламента «Сетевой кодекс по управлению распределением мощностей» в газотранспортных системах (CAM NC).
Предложение GAZ-SYSTEM включает в себя следующие точки соединительного газопровода:
Предложение GAZ-SYSTEM ISO охватывает следующие точки соединительного газопровода:
Мощности, обеспечивающие прокачку газа через польский участок газопровода Ямал, могут резервироваться в ходе аукционов, которые будут проводиться согласно регламенту CAM NC в предусмотренные им сроки. Имеющиеся в распоряжении мощности предлагаются заинтересованным участникам рынка в соответствии с установленной на нем недискриминационной процедурой торгов.
Мощности компании, не реализованные в форме годовых объемов продукции, предоставляемых на следующий газовый год, будут предоставляться участникам рынка в порядке краткосрочных предложений, включающих в себя квартальные, месячные, суточные и внутридневные объемы продукции.